Подозреваемого в мошенничестве на крупную сумму задержали в Чуйской области

В Чуйской области задержан разыскиваемый по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 26 марта в милицию обратился гражданин С.С., 1987 года рождения. По его словам, в 2024 году гражданин Б.М. обманным путём завладел автомобилями Toyota Hilux 2018 года выпуска стоимостью 23 000 долларов, Honda Stream 2003 года выпуска стоимостью 7 000 долларов, Hyundai Sonata 2018 года выпуска стоимостью 15 000 долларов , а также денежными средствами в размере 20 000 долларов. Обвиняемый обещал рассчитаться строительным бетоном, однако скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В августе 2025 года следственной службой ОВД Аламудунского района Б.М. был привлечён в качестве обвиняемого, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего он был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют его причастность к другим возможным преступлениям. Расследование продолжается.