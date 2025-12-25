Погода
Женская сборная Кыргызстана вышла в финал Кубка CAVA на Мальдивах

Женская сборная Кыргызстана по волейболу вышла в финал международного турнира - Кубка Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), который проходит в столице Мальдивских островов, городе Мале.

На групповом этапе кыргызстанки заняли второе место, обыграв сборные Афганистана и Бангладеш, но уступив команде хозяек турнира - Мальдив.

В полуфинале 24 декабря сборная Кыргызстана вновь встретилась с командой Афганистана и одержала уверенную победу со счетом 3:1, обеспечив себе место в финале.

В решающем матче кыргызстанки сыграют против сборной Мальдивских островов. Финальные встречи турнира запланированы на 25 декабря


