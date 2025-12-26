Дело об убийстве матери троих детей передано в ГКНБ

ГКНБ расследует резонансное дело о гибели матери троих детей, которая, по данным следствия, была смертельно ранена из газо-травматического оружия. Обвиняемый заключён под стражу и этапирован в СИЗО ГКНБ, где будет содержаться на период следствия.

По указанию заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ генерал-полковника Камчыбека Ташиева уголовное дело принято в производство центрального аппарата ведомства. Создана следственно-оперативная группа, начато всестороннее расследование с изучением всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщили в ГКНБ, в ходе следствия выявлены новые факты, в том числе наличие у погибшей временного охранного ордера, а также незаконное ношение и хранение обвиняемым газо-травматического оружия, которое, по предварительным данным, использовалось при совершении преступления.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, в том числе из-за того, что задержанный ранее проходил службу в органах внутренних дел. По этому факту высшим политическим руководством страны уже озвучена принципиальная позиция о необходимости жёсткой правовой оценки произошедшего как деяния, подрывающего основы общественной безопасности и семейные ценности.

В ГКНБ подчеркнули, что в рамках расследования будет дана окончательная юридическая оценка не только действиям обвиняемого, но и возможному бездействию других лиц, если оно способствовало созданию условий для совершения преступления.

Ведомство заверило, что виновные понесут наказание в соответствии с законом, а общественность будет проинформирована о результатах расследования.