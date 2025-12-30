Погода
Хэмилтон продолжит работать с Феррари и инженером Адами в 2026 году

- Самуэль Деди Ирие
Льюис Хэмилтон и гоночный инженер Ferrari Риккардо Адами продолжат работать вместе в сезоне 2026 года, несмотря на напряжённость в отношениях в 2025 году. Семикратный чемпион мира по Формуле-1 испытывал трудности в своём дебютном сезоне за Ferrari, впервые с 2007 года не поднявшись на подиум.

Основным источником фрустрации стали общение по радиосвязи с Адами, которое часто было слышно фанатам во время гонок. Сообщалось, что Хэмилтону могут назначить нового инженера, однако после приватной встречи, описанной как "очень позитивная", пара продолжит сотрудничество.

Сезон 2026 года принесёт новые регламенты, включая сложную батарейную систему, что увеличит важность слаженной работы гонщик–инженер. Хэмилтон намерен использовать это для повышения эффективности Ferrari и борьбы за лидерство на трассе.


Теги:
гонки
