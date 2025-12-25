ГТС: Борьба с контрабандой принесла бюджету 1,5 млрд сомов

В 2025 году Главное управление по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы обеспечило рекордные дополнительные поступления в бюджет страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общая сумма возмещённых и перечисленных средств составила 1,5 млрд сомов, что на 603 млн сомов больше, чем в 2024 году и является самым высоким показателем за всю историю работы управления.

Таких результатов удалось достичь благодаря росту эффективности выявления нарушений таможенного законодательства. За январь–декабрь 2025 года установлено 9 604 факта правонарушений, из которых 9 100 относятся к административным, ещё 504 - к преступлениям. По последним материалы были переданы в Следственное управление ГТС.

По итогам рассмотрения дел государству возмещён ущерб на сумму более 1,1 млрд сомов. Кроме того, в доход государства переданы транспортные средства и иное имущество, включая драгоценные металлы, на сумму свыше 326 млн сомов.

В настоящее время Главное управление по борьбе с контрабандой ГТС продолжает реализацию мер, направленных на предупреждение правонарушений, снижение рисков незаконного перемещения товаров и защиту экономических интересов страны.