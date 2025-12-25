Главным экспертом Центра политических исследований станет Бакыт Бакетаев

Инициатива глав государств Кыргызстана, Узбекистана и Китайской Народной Республики по строительству железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан получила широкую поддержку во всех слоях общества. Речь идёт не только об экономическом и инфраструктурном измерении проекта, но и о его стратегическом значении для всего региона Центральной Азии. Особый интерес к данной инициативе проявляет и юридическое сообщество, что свидетельствует о формировании нового, более комплексного подхода к сопровождению международных мегапроектов.

На фоне ожидаемого роста деловой активности и увеличения объёма трансграничных операций закономерно возрастает спрос на специализированные юридические услуги для субъектов предпринимательства, инвесторов и государственных структур. В этой связи китайские адвокаты выступили с инициативой учредить при Ассоциации адвокатов Кыргызской Республики Бюро по делам Китая - специализированную платформу для правового, консультационного и экспертного сопровождения кыргызско-китайского сотрудничества.

Однако реализация столь масштабного инфраструктурного проекта, как железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан, неизбежно сопровождается не только экономическими и правовыми, но и политическими рисками. Речь идёт о вопросах региональной безопасности, баланса интересов государств-участников, международной конкуренции транспортных коридоров, а также о влиянии проекта на внутренние социально-политические процессы.

Именно поэтому при подготовке Меморандума о стратегическом сотрудничестве председатель Бюро по делам Китая, третейский судья ряда международных арбитражных судов, проректор Чанчжоуского университета, исполнительный декан Китайского стратегического института финансов и налогообложения, доктор экономики, профессор права господин Лян Вэньюн выступил с предложением создать при Бюро по делам Китая Центр политических исследований.

Данная инициатива отражает современное понимание роли юридических институтов в условиях глобализации. Сегодня адвокатура всё чаще становится не только инструментом правовой защиты, но и важным участником формирования международной повестки, экспертного диалога и политико-правового прогнозирования. Юристы, работающие на стыке международного права, экономики и дипломатии, объективно вовлечены в процессы международной политики.

Для координации деятельности Центра политических исследований кыргызские адвокаты предложили назначить на должность главного консультанта и эксперта по политическим вопросам известного политолога Бакыта Бакетаева. Данный выбор не случаен и обусловлен его многолетним опытом аналитической работы, глубоким пониманием региональных процессов в Центральной Азии, а также авторитетом в экспертном и международном сообществе.

Привлечение профессионального политолога к деятельности юридической структуры подчёркивает осознание того факта, что устойчивость международных инфраструктурных проектов зависит не только от качества контрактов и правовых механизмов, но и от точного политического анализа, стратегического прогнозирования и выстраивания доверия между государствами и обществами.

Таким образом, создание Центра политических исследований при Бюро по делам Китая можно рассматривать как важный шаг к институционализации междисциплинарного подхода, в котором право, политика и экономика выступают неразрывно связанными элементами единой стратегии развития кыргызско-китайско-узбекского сотрудничества.

Информация подготовлена Ассоциацией адвокатов Кыргызской Республики