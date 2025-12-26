Разработчики Генплана заверили, что существующие больницы Бишкека сохранят

В ходе общественных слушаний по обсуждению Генерального плана развития Бишкека до 2050 года эксперт по городскому озеленению Дмитрий Переяславский обратил внимание на возможные риски, связанные с размещением новых медицинских учреждений.

По его словам, анализ представленных документов показывает, что вынос строительства новых больниц в восточную и южную части столицы, как предусмотрено проектом Генплана, может усложнить транспортную ситуацию. В частности, это может создать дополнительные трудности для работы служб скорой помощи.

"Если крупные медицинские центры будут сосредоточены в одной части города, врачам скорой помощи будет сложнее доставлять пациентов со всех районов. Социальные объекты, включая больницы и парки, должны быть равномерно распределены по территории города, а не выноситься за его пределы. Это напрямую влияет на доступность медицинских услуг", - отметил Переяславский.

Он также задался вопросом, каким образом будет организована доставка пациентов в случае концентрации крупных медучреждений в одном районе столицы.

В свою очередь разработчик Генплана, специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства Ирина Гришечкина пояснила, что согласно проекту все действующие больницы будут сохранены. По расчетам разработчиков, городу необходимо около 10 новых медицинских учреждений.

Она уточнила, что Генпланом предусмотрено создание отдельного республиканского больничного кластера, а также строительство трех новых медицинских объектов. При этом работа по уточнению параметров и размещению учреждений продолжается совместно с мэрией, и в дальнейшем их количество может быть скорректировано.

"Основная задача - сделать столицу полицентричной, не ориентированной на один центр. Это позволит снизить необходимость поездок в центр города за медицинскими услугами. Концепция полицентричности предполагает, что жители смогут получать все необходимое в своих районах, включая медицинскую помощь", - подчеркнула Гришечкина.

Она также заверила, что будущий Генплан не предусматривает закрытие действующих больниц, речь идет исключительно о расширении системы здравоохранения с учетом развития города.

Отметим, что в настоящее время в Бишкеке сохраняется сложная ситуация с доставкой пациентов в медучреждения из-за транспортных заторов и нехватки машин скорой помощи. Этот вопрос остается крайне актуальным, поскольку в экстренных случаях каждая минута может стоить человеку жизни.