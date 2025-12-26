Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 102.05 - 103.00

Ташиев вручил спортсменам ключи от квартир

102  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

25 декабря заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил отечественным спортсменам ключи от квартир в качестве поощрения за высокие спортивные достижения.

Торжественная церемония прошла в рамках его визита на чемпионат Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе, который проходил на спортивной арене "Жаштык" в Бишкеке. Соревнования включены в национальный спортивный календарь и являются одним из главных стартов сезона для борцов страны.

В чемпионате принимали участие спортсмены из всех областей и регионов республики, допущенные к турниру в соответствии с утверждёнными регламентами, требованиями спортивной подготовки и обязательным медицинским контролем. Турнир служит важной платформой для выявления перспективных атлетов и формирования национальных сборных.

Выступая на церемонии, Камчыбек Ташиев отметил значимость государственной поддержки спорта и подчеркнул, что создание достойных социальных условий для спортсменов является приоритетом. По его словам, такие меры стимулируют развитие спорта, повышают мотивацию молодых атлетов и укрепляют международные позиции Кыргызстана на спортивной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453826
Теги:
вольная борьба, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  