Ташиев вручил спортсменам ключи от квартир

25 декабря заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил отечественным спортсменам ключи от квартир в качестве поощрения за высокие спортивные достижения.

Торжественная церемония прошла в рамках его визита на чемпионат Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе, который проходил на спортивной арене "Жаштык" в Бишкеке. Соревнования включены в национальный спортивный календарь и являются одним из главных стартов сезона для борцов страны.

В чемпионате принимали участие спортсмены из всех областей и регионов республики, допущенные к турниру в соответствии с утверждёнными регламентами, требованиями спортивной подготовки и обязательным медицинским контролем. Турнир служит важной платформой для выявления перспективных атлетов и формирования национальных сборных.

Выступая на церемонии, Камчыбек Ташиев отметил значимость государственной поддержки спорта и подчеркнул, что создание достойных социальных условий для спортсменов является приоритетом. По его словам, такие меры стимулируют развитие спорта, повышают мотивацию молодых атлетов и укрепляют международные позиции Кыргызстана на спортивной арене.