Интервью с чекистом до мозга костей

Экс-заместитель главы ГКНБ и бывший председатель Пограничной службы Кыргызстана Токон Мамытов заявил, что баткенские события 1999–2000 годов стали результатом глубинных процессов, связанных с распадом Советского Союза, утратой идеологической основы и неготовностью государственных границ к новым реалиям. Об этом он рассказал в интервью НОМАД ТВ.

По его словам, угрозы безопасности на юге страны формировались задолго до самих баткенских событий. Им предшествовали наманганские события, после которых часть радикальных групп была вытеснена и сосредоточилась в приграничных районах, в том числе в Тавильдаре (Таджикистан). Дополнительным фактором стал идеологический вакуум, возникший после распада СССР, который был использован экстремистскими и террористическими группами под прикрытием религии.

Говоря о работе спецслужб в тот период, экс-замглавы ГКНБ отметил, что информация о возможных угрозах поступала как по собственным каналам, так и от зарубежных партнеров. Однако уровень координации и обмена данными между разведслужбами стран региона оставался недостаточным. Информация нередко была разрозненной и требовала дополнительной проверки, что осложняло принятие оперативных решений.

По его словам, трансформация таких границ в международно-признанные государственные рубежи является длительным и болезненным процессом, требующим двусторонних договоренностей. Мамытов отметил, что международное право не допускает одностороннего определения границ, и именно поэтому переговоры между государствами нередко занимают десятилетия.

"Представьте в таких условиях, когда линия прохождения границы не согласована, а международное право говорит, что ни одно государство в мире не имеет права сама определять границы - границы определяются только в двухстороннем порядке. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни ОДКБ, никто не имеет права вмешаться, только два государства. Если эти два государства не могут договориться, иногда привлекают третейского арбитра, но это тоже крайне сложно и может ударить по престижу государства. Вот в чем ценность того, что нынешней власти Кыргызстана удалось урегулировать вопросы с Узбекистаном и Таджикистаном: правительство не стало оглядываться на международные организации, приглашать ШОС, ОДКБ, ООН или ОБСЕ, ни какую-то третью страну", - сказал он.

На вопрос журналиста, является ли Джеймс Бонд героем, Мамытов ответил: "Нет. В спецслужбах нас учат так: когда стрельба, когда погоня - это двойка тебе за операцию. Ты можешь уходить, из игры выходить. Поэтому Джеймс Бонд для чекистов - это не герой. Но для детей, для гражданских - конечно, развлекательный образ".