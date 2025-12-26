Ирина Гришечкина: В Бишкеке не хватает садиков, школ и больниц

В Бишкеке завершились общественные обсуждения ключевых параметров нового Генерального плана развития столицы до 2050 года. Документ был вынесен на общественные слушания и вызвал широкий общественный резонанс.

Слушания проходили в течение двух дней: в первый день обсуждения состоялись по Ленинскому и Первомайскому районам, во второй - по Октябрьскому и Свердловскому районам.

В обсуждениях приняли участие вице-мэр Бишкека Азамат Кадыров, заместитель начальника "Бишкекглавархитектуры" Азирет Акимов, представители Санкт-Петербургского научно-исследовательского института - разработчики Генплана, руководители профильных служб, а также жители столицы.

Как сообщили организаторы, в общественных обсуждениях приняли участие более 400 человек.

Выступая на слушаниях, представитель разработчиков Ирина Гришечкина отметила, что Генеральный план включает множество направлений и учитывает территориальные и социальные особенности города.

"Бишкек обладает выгодным географическим положением с точки зрения туристической доступности. Однако разлом ограничивает застройку южной части города. Территория государственной собственности невелика, поэтому строительство социальных объектов серьезно ограничено. В городе активно развивается точечная многоэтажная застройка", - сказала она.

По ее словам, в Бишкеке насчитывается около 300 объектов культурного наследия, однако почти 50 процентов из них уже утрачены.

"Историю необходимо сохранять", - подчеркнула Гришечкина.

Она также отметила, что социальная инфраструктура города значительно отстает от потребностей населения. Так, обеспеченность детскими садами составляет около 30 процентов, в очереди находятся порядка 300 тысяч детей. Аналогичная ситуация наблюдается и со школами. Обеспеченность больницами и станциями скорой помощи составляет около 35 процентов, спортивными залами - 58 процентов, бассейнами - около 10 процентов, что является крайне низким показателем для столицы.