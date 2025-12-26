Погода
Садыр Жапаров: "СИЗО - это не курорт"

На Народном курултае делегат из Оша Айсалкын Карабаева подняла вопрос условий содержания в следственных изоляторах. По ее словам, в СИЗО заключенным запрещено пользоваться электроплитками, что вызывает недовольство среди содержащихся там людей.

В ответ на это президент Садыр Жапаров заявил, что подобные требования необоснованны. Он отметил, что сам неоднократно находился в местах лишения свободы и хорошо знаком с условиями содержания.

"Я сам сидел, первый раз девять месяцев, второй раз три с половиной года. Но никогда не жаловался на условия. СИЗО - это не курорт", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что использование электроплит в камерах запрещено из соображений экономии. По его словам, электроэнергия оплачивается из государственного бюджета, и ее расход должен быть обоснованным.

"Мы не разрешаем включать плиты, тем более круглосуточно. В учреждениях есть собственное отопление, этого достаточно", - отметил глава государства.


курултай, Кыргызстан, Садыр Жапаров, СИЗО
