Узбекистан отправит в космос первого космонавта

Узбекистан планирует отправит первого за годы независимости космонавта в космос. Об этом в послании парламенту и народу страны в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев.

"Сегодня хочу сообщить вам ещё одну важную новость. Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работу по запуску в космос искусственного спутника и первого узбекского космонавта - гражданина нашей страны", - сказал он.

"Я верю, что это даст мощный импульс научно-техническому развитию Нового Узбекистана и в целом выведет наше национальное развитие на новый уровень", - отметил глава государства.

"Космонавт Узбекистана проведает звезды, открытые нашими предками", - пошутил он.

Присутствующие в зале Конгресс-центра приветствовали эти слова долгими аплодисментами.

