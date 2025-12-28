Россия усиливает инвестиционное присутствие в Кыргызстане - торгпред РФ

Торговый представитель РФ в КР Айнур Саманов в эфире Sputnik Кыргызстан подвел итоги уходящего 2025 года и рассказал о планах на 2026 год.

По его словам, Кыргызстан демонстрирует устойчивый рост инвестиционной привлекательности, чему способствуют долгосрочные стратегические инициативы и активное развитие двустороннего сотрудничества. Россия продолжает оставаться одним из ключевых инвесторов в экономику республики, занимая ведущие позиции среди стран СНГ.

Айнур Саманов отметил растущий интерес российских IT-компаний к рынку Кыргызстана. Речь идет о внедрении инновационных цифровых решений и расширении технологического сотрудничества. В 2026 году планируется увеличить количество проектов, курируемых Торгпредством, в сфере информационных технологий. Основной акцент будет сделан на продвижении российских IT-продуктов, интеграции цифровых сервисов, а также поддержке платформ электронной коммерции.

Уже сегодня российско-кыргызские совместные проекты реализуются в значительных объемах и охватывают практически все ключевые отрасли экономики - энергетику, промышленность, торговлю и сферу услуг. Ожидается, что 2026 год станет не менее успешным для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Также в следующем году планируется продолжить комплексную поддержку российских экспортеров при выходе на рынок Кыргызской Республики, включая проведение бизнес-миссий и информирование деловых кругов России о торгово-экономическом потенциале страны.