В Бишкеке представили исследование о молодежи

В Бишкеке состоялась презентация аналитического обзор "Молодежь в Кыргызской Республике", подготовленного на основе переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года.

Обзор посвящён анализу положения молодых людей в возрасте 14–35 лет, составляющих 35% населения страны (2,416 млн человек), и направлен на формирование доказательной базы для разработки эффективной молодежной, социальной и экономической политики.

Документ включает оценку демографических тенденций, анализ социально-экономического положения молодежи, выявление ключевых вызовов и рекомендации по использованию демографического дивиденда в соответствии с Целями устойчивого развития. Особое внимание уделено вопросам образования, занятости, семьи и положению уязвимых групп.

Данные переписи 2022 года показывают, что Кыргызстан располагает уникальным окном возможностей: крупнейшее за годы независимости поколение образованной молодежи находится в продуктивном возрасте. При отсутствии своевременных мер в ближайшие 5–7 лет страна рискует утратить демографический дивиденд, столкнувшись с ростом миграции и социальной напряженности.

В ходе обсуждения участники встречи отметили ряд актуальных вызовов, с которыми сталкивается молодежь, включая ограниченные возможности достойного трудоустройства, несоответствие навыков требованиям рынка труда, неравный доступ к качественному образованию и услугам здравоохранения, а также уязвимое положение отдельных групп молодых людей.

В качестве возможных решений были предложены меры по развитию программ занятости и профессиональной подготовки, расширению возможностей для молодежного предпринимательства, а также усилению межсекторного взаимодействия.

В рамках мероприятия состоялась форсайт-сессия "Будущее поколений Кыргызстана", в ходе которой через межпоколенческий диалог с участием представителей государственных органов, экспертного сообщества, гражданского общества и разных поколений были рассмотрены сценарии социально-экономического и демографического развития Кыргызстана в перспективе 5–20 лет, а также определены приоритетные шаги, требующие реализации уже сегодня.

Данное мероприятие организовано ОО "Ресурсный центр для пожилых" при поддержке Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) в Кыргызстане.