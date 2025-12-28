Погода
Около 1 миллиона единиц пиротехники уничтожено в Ташкенте

145  0
- Светлана Лаптева
В Ташкенте уничтожено 945 тысяч единиц пиротехники, изъятых таможенными и правоохранительными органами. В Таможенном комитете рассказали, что попытки ввоза этой запрещённой продукции в страну начались уже летом. Основная часть поступила из Кыргызстана.

В пожарно-спасательной части отдела по чрезвычайным ситуациям Бектемирского района Ташкента во вторник было уничтожено 945 тысяч единиц пиротехники общей стоимостью почти 500 млн сумов, сообщает корреспондент "Газеты".

С начала года в Узбекистане в ходе оперативных мероприятий и таможенного контроля по 136 случаям было изъято более 7,35 миллиона пиротехнических изделий общей стоимостью 2,3 млрд сумов.

Заместитель председателя Таможенного комитета Отабек Чориев сообщил корреспонденту "Газеты", что пиротехника в основном ввозится из Кыргызстана. Более 90% случаев в 2025 году пришлось именно на эту страну. На втором месте находится Казахстан.

"Основным производителем такой продукции является Китай. Пиротехнические изделия, произведённые в других странах, например в России, встречаются крайне редко. Китайская продукция стоит дёшево, и она попадает к нам через соседние Кыргызстан и Казахстан", - отметил он.

Если обычно рост попыток ввоза пиротехники фиксируется в октябре-ноябре, в этом году первый случай был выявлен уже в июле, сообщил он.

"Чаще всего её пытались провозить не в легковых, а в грузовых автомобилях. Зафиксировано много случаев, когда пиротехнику прятали под днищем машин в трёх-четырёх местах - под видом перевозки саженцев или сельскохозяйственной продукции, которую летом доставляют из Ферганской долины на столичны] рынок Куйлюк", - рассказал Отабек Чориев.

Из уничтоженных в ходе мероприятия пиротехнических изделий около 700 тысяч единиц были изъяты таможенными органами, более 240 тысяч - органами внутренних дел и свыше 5600 - сотрудниками Национальной гвардии.

Основную часть составили ракеты и петарды с таким названиями, как "Новый век", "Зимний лес", "Снежики", "С Новым годом", "Британик", "Микки Маус", "Золотой песок", "Волк", "Ми-ми-мишки", "Happy Boom", "Seven Shots", "Королевский салют" и другие.

В процессе уничтожения пиротехнические изделия сначала замочили в воде и пене, после чего раздавили экскаватором и закопали.

Источник: gazeta.uz


URL: https://www.vb.kg/453870
Теги:
Узбекистан
