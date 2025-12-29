В Бишкеке прошла новогодняя елка мэра города для маленьких горожан

28 декабря 2025 года в "Жаштык арена" прошла новогодняя елка мэра города Бишкек для маленьких горожан. Почетными гостями праздничного мероприятия стали мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, уполномоченный по правам ребенка КР Асель Чынбаева и заместитель спикера БГК Жылдызбек Абдраимов.

Глава столицы поздравил детишек с наступающим Новым годом и пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, творчестве, счастливое детство и исполнение самых заветных желаний.

"Вы - наше будущее. Поэтому всегда будьте справедливыми, целеустремленными и трудолюбивыми. Не бойтесь мечтать и верьте в свои силы. Уважайте своих родителей, учителей и старших", - отметил мэр.

В торжестве приняли участие около 3000 детей из числа отличников учебы, активистов школьной жизни, победителей городских и республиканских конкурсов, а также детей из многодетных и социально уязвимых семей.

Для юных гостей была подготовлена яркая праздничная программа. Участники мероприятия стали зрителями новогоднего театрализованного представления под названием "Кыргызстандын 7 керемети", которое познакомило детей с культурным наследием, традициями и духовными ценностями Кыргызстана в сказочной и увлекательной форме.

Праздник подарил детям незабываемые эмоции, атмосферу новогоднего волшебства и радости, а также стал важным событием в череде праздничных мероприятий, проводимых в столице в преддверии Нового года.