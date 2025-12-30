Погода
В России вводится единый цифровой формат экзаменов для мигрантов

- Светлана Лаптева
В России мигранты с 1 января 2026 года начнут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"С 1 января 2026 года … государственные учреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - говорится в сообщении.

Сейчас реализуются подготовительные мероприятия по обеспечению данной меры, которая призвана повысить прозрачность экзаменационной процедуры и минимизировать человеческий фактор в оценке знаний.

"Изменениями предусмотрено также ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от ранее существовавшей практики размещения ответов на них в открытом доступе", - добавили в Минобрнауки РФ.

Возможность сдачи экзамена организована сегодня в 203 пунктах на территории всех субъектов Российской Федерации и за ее пределами.

Контроль и надзор в сфере проведения экзамена для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства осуществляется Рособрнадзором.


URL: https://www.vb.kg/453889
Теги:
миграция, Россия
