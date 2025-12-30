В Британии выпускникам предложат послужить в армии перед учебой в вузах

Правительство Великобритании планирует запустить программу, которая позволит выпускникам школ и колледжей в течение года познакомиться со службой в армии, флоте или ВВС - без долгосрочных обязательств.

Программа будет предназначена для юношей и девушек до 25 лет. Заявки начнут принимать весной 2026 года.

На первом этапе примут всего 150 кандидатов, но в перспективе власти намерены довести число мест до 1000 в год.

Участников программы gap year ("год перерыва") не будут направлять в боевые операции, а содержание курсов все еще находится в стадии разработки.

Курс станет частью усилий по решению долгосрочных проблем с набором и удержанием кадров в вооруженных силах.

Подготовку можно будет пройти как в сухопутной армии, так и во флоте и военно-воздушными силах.

Как пишут СМИ, армейский вариант программы предполагает 13 недель базовой подготовки в рамках двухлетнего периода службы, в то время как военно-морская программа будет длиться один год. Программа для военно-воздушных сил детализирована в меньшей степени.

Слушатели будут получать жалование, но его размер правительство пока не объявило.

В рамках отдельной инициативы армия предлагает 30 мест для тех, кто рассматривает возможность офицерской подготовки - это программу можно проходить до, во время или сразу после обучения в университете. Такая программа уже существует, однако в прошлом учебном году на нее записалось менее 10 человек.

Министерство обороны Великобритании считает, что участники программы получат навыки лидерства, командной работы и решения проблем, которые "пригодятся на всю жизнь" - независимо от того, решат ли они продолжить карьеру в вооруженных силах или нет.

Власти надеются, что программа привлечет в армию более разнообразную аудиторию и что часть участников решит остаться и построить военную карьеру.

Министр обороны Джон Хили заявил, что эта программа предложит молодежи "невероятные навыки и обучение". "В это время года семьи собираются вместе, а молодые люди задумываются о своем будущем, и я хочу, чтобы в домах по всей Великобритании обсуждались выдающиеся возможности, которые предлагают наши вооруженные силы", - сказал Хили.

Летом, анонсируя новую оборонную стратегию правительства, министр говорил, что угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, требуют "новой эры" в сфере обороны.

По словам Хили, новая программа будет частью нового подхода к обороне и сдерживанию, который подразумевает вовлечение всего общества (whole-of-society approach), и этот подход включает в себя в том числе предотвращение возможного противостояния с Россией.

Схема, рассчитанная на молодежь, делающую годовой перерыв в учебе, - чаще всего между окончанием школы и поступлением в университет, - должна способствовать решению давних проблем с набором и удержанием людей в рядах британских вооруженных сил.

Есть аналогичная программа в Австралии, которая существует уже больше 10 лет. Она рассчитана на молодых людей в возрасте 17-24 лет и предлагает участникам возможность "почувствовать, что такое военная жизнь, получая уникальный опыт, которого больше нигде не найти".

В 2023 году в программе приняли участие 664 человека, при этом немногим более половины из них впоследствии перешли на постоянную службу в вооруженных силах страны.

Британское правительство помимо программы gap year рассматривает и другие способы привлечь людей в армию и надеется увеличить количество кадетов на 30%.

Британские консерваторы, находящиеся сейчас в оппозиции, уже раскритиковали идею gap year - за то, что программа рассчитана на такое небольшое число участников.

По словам теневого министра обороны Джеймса Картлиджа, хотя австралийская программа, на которой основана инициатива, "имеет свои сильные стороны", "такие мизерные цифры никак не повышают нашу готовность к войне".

"Как это часто бывает с лейбористами, реальность не соответствует громким заявлениям. Программа с участием всего 150 человек - это едва ли даже пилотный проект, не говоря уже о "всенародном" подходе, о котором они говорят", - считает он.

Картлидж напомнил, что консерваторы предложили перераспределить до 50 млрд фунтов из климатических и научных фондов в сферу обороны. По его мнению, они "серьезно относятся" к защите страны.

Лорд Ричард Даннат, возглавлявший британскую армию в 2006-2009 годы, сказал в передаче Today на BBC Radio 4, что программа gap year в контексте угрозы со стороны России повлияет "лишь в ограниченной степени".

Тем не менее, по его мнению, программа "немного поможет улучшить рекрутинг" и "даст ряду людей, которые, возможно, выберут иной жизненный путь, определенное знакомство с вооруженными силами, дисциплиной и навыками решения проблем".

