Медиатор Боромбаева: Бишкек может стать центром урегулирования споров

- Бишкек может стать центром урегулирования споров, в том числе транснациональных, - считает Эльвира Боромбаева, генеральный директор Центральноазиатского центра альтернативного разрешения споров, медиатор.

И он, по ее мнению, уже таковым становится благодаря тому, что в последние годы Кыргызстан усилил свою внешнюю политику и укрепил имидж страны на международной арене и может стать членом Совета Безопасности ООН. Главы государств Центральной Азии поддержали кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Это огромный шаг и успех руководства страны по укреплению и усилению авторитета Кыргызстана на международной арене.

- Человечество сегодня сталкивается с различными вызовами и проблемами – экономическими, социальными, экологическими, климатическими, политическими и другими, которые не признают государственных границ, поскольку они стали глобальными. Мы также имеем большое культурное и этническое многообразие, которое также диктует свою ситуационную модель, где растут конкуренция за ресурсы, влияние. И все это формирует очень сложный и подвижный контекст, в котором традиционные методы урегулирования споров отходят на второй план. Сегодня очень актуально использовать гибридные методы урегулирования споров, - отметила Эльвира Боромбаева в интервью vb.kg.

Известный медиатор подчеркнула, что институт медиации успешно развивается в стране, что Президент Садыр Жапаров поддерживает его. В этом году он подписал Закон "О медиации", который существенно обновился по сравнению с законом 2017 года. Инструмент медиации в Кыргызстане является уже обязательным по всем видам гражданских споров. Документ формирует полноценный правовой режим медиации - альтернативного способа урегулирования споров без суда.

Этот год ознаменовался еще и другим важным событием, а именно: президент подписал закон о присоединении Кыргызстана к Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Присоединение Кыргызстана к этой конвенции предоставляет ему большие возможности и преимущества.

Почему так важно, как вы сказали, присоединение Кыргызстана к этой конвенции?

- Во-первых, это – признание. А во-вторых, это предоставление инвесторам альтернативного способа по урегулированию вопроса в досудебном порядке. Судебные разбирательства – это всегда изматывающий процесс, огромные ресурсы как материальные, так и моральные. И далеко не всегда они проходят в Кыргызстане. Сингапурская конвенции о медиации касается, как правило, транснациональных споров. То есть это значит, что один из субъектов спора является иностранным представителем. И, конечно, он предпочитает судиться в случае каких-то конфликтных ситуаций за рубежом, в международных арбитражных судах. А это всегда затратно для Кыргызстана. И в основном – это всегда английское право. А через Сингапурскую конвенцию о медиации мы предоставляем международным инвесторам и участникам торговых отношений с Кыргызстаном возможность урегулировать конфликт через коммуникации, переговоры, через медиацию, то есть через выстраивание диалога между конфликтующими сторонами.

Как показывает практика, зачастую все конфликты в корне касаются отсутствия коммуникации. И медиация благодаря своим механизмам и инструментам выстраивать эти коммуникации помогает этого достичь.

Это, конечно, позволяет сэкономить огромные финансовые ресурсы и повышает имидж Кыргызстана, который зависит от международной повестки. И, разумеется, очень важно, чтобы международная повестка всегда была позитивной. Я предлагала сделать Бишкек центром урегулирования международных споров. И, думаю, он таковым станет. Все к этому идет.

Сейчас, как она сказала, популярен трек, когда переговоры, урегулирование споров по какой-то теме ведутся на уровне неправительственных организаций, с участием представителей госорганов, гражданского сектора, НПО, международных организаций. Такие большие группы способны решать сложнейшие споры. Это - один из действенных механизмов, который помог разрешить многие кризисные ситуации не только в какой-то конкретно взятой стране, но и во всем мире.

Медиация, как подчеркнула медиатор Боромбаева, еще раз доказывает свою состоятельность, поскольку использует множество инструментов и механизмов, которые помогают упорядочить спор, найти точки соприкосновения всех, найти взаимовыгодные и взаимоприемлемые решения для всех сторон конфликта. То есть она сегодня стала мягким инструментом влияния и переговоров при всех конфликтах.

В тему

Сингапурская конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, принятая в 2018, - первый в мире многосторонний международный договор, устанавливающий единые правила признания и исполнения мировых соглашений, достигнутых с помощью медиации в коммерческих спорах. Кыргызстан будет признавать и выполнять такие соглашения, создавая понятные и прозрачные условия для бизнеса и инвесторов, повышая доверие к правовой системе страны и открывая новые возможности для международного сотрудничества.

Присоединение к конвенции является значительным шагом для любой страны, стремящейся улучшить свой инвестиционный климат, снизить нагрузку на судебную систему, развить альтернативные методы разрешения споров и гармонизировать свое законодательство с международными стандартами.

Законом предусмотрена так называемая "бизнес-оговорка", позволяющая применять конвенцию только при согласии сторон мирового соглашения. Это соответствует международной практике и учитывает особенности национальной правовой системы.

Сингапурскую конвенцию о медитации подписали почти 60 стран.