Погода
$ 87.17 - 87.65
€ 102.05 - 102.90

Медиатор Боромбаева: Бишкек может стать центром урегулирования споров

357  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Бишкек может стать центром урегулирования споров, в том числе транснациональных, - считает Эльвира Боромбаева, генеральный директор Центральноазиатского центра альтернативного разрешения споров, медиатор.

И он, по ее мнению, уже таковым становится благодаря тому, что в последние годы Кыргызстан усилил свою внешнюю политику и укрепил имидж страны на международной арене и может стать членом Совета Безопасности ООН. Главы государств Центральной Азии поддержали кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Это огромный шаг и успех руководства страны по укреплению и усилению авторитета Кыргызстана на международной арене.

- Человечество сегодня сталкивается с различными вызовами и проблемами – экономическими, социальными, экологическими, климатическими, политическими и другими, которые не признают государственных границ, поскольку они стали глобальными. Мы также имеем большое культурное и этническое многообразие, которое также диктует свою ситуационную модель, где растут конкуренция за ресурсы, влияние. И все это формирует очень сложный и подвижный контекст, в котором традиционные методы урегулирования споров отходят на второй план. Сегодня очень актуально использовать гибридные методы урегулирования споров, - отметила Эльвира Боромбаева в интервью vb.kg.

Известный медиатор подчеркнула, что институт медиации успешно развивается в стране, что Президент Садыр Жапаров поддерживает его. В этом году он подписал Закон "О медиации", который существенно обновился по сравнению с законом 2017 года. Инструмент медиации в Кыргызстане является уже обязательным по всем видам гражданских споров. Документ формирует полноценный правовой режим медиации - альтернативного способа урегулирования споров без суда.

Этот год ознаменовался еще и другим важным событием, а именно: президент подписал закон о присоединении Кыргызстана к Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Присоединение Кыргызстана к этой конвенции предоставляет ему большие возможности и преимущества.

Почему так важно, как вы сказали, присоединение Кыргызстана к этой конвенции?

- Во-первых, это – признание. А во-вторых, это предоставление инвесторам альтернативного способа по урегулированию вопроса в досудебном порядке. Судебные разбирательства – это всегда изматывающий процесс, огромные ресурсы как материальные, так и моральные. И далеко не всегда они проходят в Кыргызстане. Сингапурская конвенции о медиации касается, как правило, транснациональных споров. То есть это значит, что один из субъектов спора является иностранным представителем. И, конечно, он предпочитает судиться в случае каких-то конфликтных ситуаций за рубежом, в международных арбитражных судах. А это всегда затратно для Кыргызстана. И в основном – это всегда английское право. А через Сингапурскую конвенцию о медиации мы предоставляем международным инвесторам и участникам торговых отношений с Кыргызстаном возможность урегулировать конфликт через коммуникации, переговоры, через медиацию, то есть через выстраивание диалога между конфликтующими сторонами.

Как показывает практика, зачастую все конфликты в корне касаются отсутствия коммуникации. И медиация благодаря своим механизмам и инструментам выстраивать эти коммуникации помогает этого достичь.

Это, конечно, позволяет сэкономить огромные финансовые ресурсы и повышает имидж Кыргызстана, который зависит от международной повестки. И, разумеется, очень важно, чтобы международная повестка всегда была позитивной. Я предлагала сделать Бишкек центром урегулирования международных споров. И, думаю, он таковым станет. Все к этому идет.

Сейчас, как она сказала, популярен трек, когда переговоры, урегулирование споров по какой-то теме ведутся на уровне неправительственных организаций, с участием представителей госорганов, гражданского сектора, НПО, международных организаций. Такие большие группы способны решать сложнейшие споры. Это - один из действенных механизмов, который помог разрешить многие кризисные ситуации не только в какой-то конкретно взятой стране, но и во всем мире.

Медиация, как подчеркнула медиатор Боромбаева, еще раз доказывает свою состоятельность, поскольку использует множество инструментов и механизмов, которые помогают упорядочить спор, найти точки соприкосновения всех, найти взаимовыгодные и взаимоприемлемые решения для всех сторон конфликта. То есть она сегодня стала мягким инструментом влияния и переговоров при всех конфликтах.

В тему

Сингапурская конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, принятая в 2018, - первый в мире многосторонний международный договор, устанавливающий единые правила признания и исполнения мировых соглашений, достигнутых с помощью медиации в коммерческих спорах. Кыргызстан будет признавать и выполнять такие соглашения, создавая понятные и прозрачные условия для бизнеса и инвесторов, повышая доверие к правовой системе страны и открывая новые возможности для международного сотрудничества.

Присоединение к конвенции является значительным шагом для любой страны, стремящейся улучшить свой инвестиционный климат, снизить нагрузку на судебную систему, развить альтернативные методы разрешения споров и гармонизировать свое законодательство с международными стандартами.

Законом предусмотрена так называемая "бизнес-оговорка", позволяющая применять конвенцию только при согласии сторон мирового соглашения. Это соответствует международной практике и учитывает особенности национальной правовой системы.

Сингапурскую конвенцию о медитации подписали почти 60 стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453902
Теги:
закон, инвестиции, президент, конфликт, Кыргызстан, конвенция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  