Последние дни года пополнят казну. Гороскоп с 29 декабря по 4 января

Новогодняя неделя располагает к отдыху, поездкам и веселью, а главным событием недели станет первое Полнолуние 2026 года, которое состоится в субботу, 3 января. Возможно восстановление давних дружеских и любовных отношений, чему будут способствовать и новогодние поздравления, как повод дать о себе знать после долгих дней молчания. Лишь в последние дни уходящего года и первый день 2026 года воздержитесь от резких комментариев, критики. Они могут восприниматься болезненно. Поездками в эти дни также себя лучше не перегружать. Ожидания, связанные с этими поездками, могут не оправдаться. Понедельник – динамичный день, располагающий к непродолжительным поездкам, покупкам, коротким инвестициям. Вторник и среда благоприятствуют покупкам, сделкам с недвижимостью. Увлекательно сложатся новогодние корпоративы, свидания и сама новогодняя ночь. Вот только ворошить прошлое не желательно, поскольку вспомнившиеся моменты станут причиной обид и разочарований. В четверг, 1 января, непродолжительные поездки, обмен поздравлениями наполнит жизнь новогодней атмосферой. Но от критики и саркастических шуток лучше воздержаться. В пятницу самое время выбираться на природу, вдоволь покататься на лыжах, санках, либо прогуляться по городским центрам зимних развлечений. В субботу не перегружайте себя общением и активностью. Время побыть дома. Полезны фитотерапия, водные процедуры.

Овен – внезапно возникшая у вас идея позволит быстро уладить важные вопросы с руководством, получить незапланированные доходы и выбрать новогодние подарки, которые приведут в восторг их будущих обладателей. Новогоднюю ночь лучше всего встречать дома с близкими людьми. В поисках приключений, вы можете попасть в неудачную компанию, которая испортит всё впечатление от наступившего года. Осмотрительность в поездках и общении не помешает и в последующие дни недели.

Телец – праздник неожиданно ворвётся в вашу жизнь и принесут его хорошие известия издалека, приятные встречи с друзьями и свидания. В последние дни уходящего года неожиданно прозвучат слова, которые в наступающем году отзовутся свадебным маршем. Возможны незапланированные поездки. С трат год не начинайте и держите в поле зрения материальные ценности. Вероятны потери и даже кражи. Покупки и развлечения не будут стоить денег, которые вы потратите, а потому начните год с отдыха.

Близнецы – утрясите финансовые вопросы в уходящем году. Случайное стечение обстоятельств позволит рассчитаться с важными долгами, получить давно обещанные деньги. Неожиданно щедрый подарок могут преподнести ваши покровители и тайный поклонник. Приберегите для особых случаев ответные подарки, дабы не попасть в глупое положение. В первые дни года вы можете оказаться в кругу легкомысленных людей, за комплиментами которых будут скрываться корыстные интересы.

Рак – в последние дни 2025 года вы окажетесь в водовороте встреч, которые окажутся на редкость удачными. Удастся обсудить сотрудничество на будущий год, восстановить мир, уладив конфликты и от души повеселиться на праздничных вечеринках. В таком темпе начинать 2026 год не желательно. Здоровье может не выдержать. Уделите время здоровью и отдыху, повременив с поездками, особенно загородными. Последствия экстремальных развлечений потом долго придётся исправлять.

Лев – уходящие дни года пройдут в рабочей обстановке, но вы благополучно справитесь с авралом, заслужив высокую оценку руководства. У вас есть шанс поменять работу или должность, продвинувшись по карьерной лестнице. В череде поздравлений удастся и оформить документы. В новогоднюю ночь и первые дни года не переборщите с развлечениями и берегите чувства любимого человека. Легкомысленный флирт окажется небезобидным.

Дева – оставьте в уходящем году тайны, недосказанность и сомнения, не вспоминая о них в первые дни года. Всё это может усложнить отношения, испортив настроение близким людям. Приятные встречи, поездки и полученные поздравления с первых дней недели создадут новогоднюю атмосферу веселья и праздника. Принимайте гостей, участвуйте в многочисленных вечеринках и места тревогам не останется в вашем сердце. В преддверии новогодней ночи состоится знаковое знакомство.

Весы – последние дни года пополнят казну, и вы сумеете сделать покупки, о которых мечтали весь год. Удастся даже провернуть сделки с недвижимостью. От загородных поездок и новогодних гуляний лучше воздержаться. Проведя новогоднюю неделю дома, вы избежите многих неприятных происшествий, а также досужих сплетней. От откровенных разговоров с друзьями и родственниками лучше воздержаться. Вас могут неправильно понять, что и родит немало слухов.

Скорпион – последние дни года принесут вам немало приятных сюрпризов. Деловые партнёры порадуют хорошими известями и в неформальной обстановке будут заключены соглашения. Череда поздравлений и новогодних вечеринок помогут завершить непростой год в хорошем настроении. В первые дни года не теряйте головы от куража. В порыве эмоций вы можете растерять немало денег и сделать опрометчивые романтические предложения.

Стрелец – новые возможности возникнут перед вами в последние дни уходящего года. Поверив в себя, вы сможете многое изменить на работе, что обеспечит вас доходами в 2026 году. Неожиданные финансовые поступления будут получены в преддверии праздника, а потому Новый год вы встретите с полным кошельком. Дабы сохранить хорошее настроение и мир в доме, доверьтесь выбору домочадцев. Сделав маленький шаг навстречу, вы избежите разногласий.

Козерог – не ждите пока кто-то устроит вам праздник. Смело взявшись за организацию корпоративов, вечеринок с друзьями и новогодней ночи, вы весело и с пользой проведёте время. Благодаря новогодним поздравлениям, вы восстановите деловые и дружеские отношения, заключите хорошие контракты на новый год и решитесь на романтичное признание. Погрузившись в сомнения и раздумья, вы рискуете упустить удачу из рук. Во время новогодних застолий знайте меру в питие.

Водолей – суета может спугнуть счастье. Проведя новогоднюю неделю с близкими людьми, вы найдёте решение проблем, которые не давали покоя и романтично встретите Новый год. Шумные вечеринки вскружат голову, но среди участников окажется много завистников, которые пытаются за ваш счёт устроить своё счастье. Поставив на первое место семейные ценности и традиции, вы весь год проведёте в гармонии.

Рыбы – статус не главное в выборе места и компании на новогодние вечеринки и встречу Нового года. Доверьтесь выбору друзей при организации корпоративов, и предложению домочадцев. Они приготовили много интересных сюрпризов и не в ваших интересах отказываться от своего счастья. Возможны неожиданные поездки и это ещё один повод не оставаться дома, где воспоминания и неприятных событиях уходящего года могут настигнуть вас.

Астролог Андрей Рязанцев