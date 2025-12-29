Погода
Айпери Медет кызы признана лучшей спортсменкой Кыргызстана 2025 года

Самуэль Деди Ирие
Айпери Медет кызы стала лучшей спортсменкой Кыргызстана по итогам 2025 года по версии Государственного агентства физической культуры и спорта. Об этом было объявлено на Олимпийском бале, который проходит в столице.

Она признана лучшей среди женщин в олимпийских видах спорта и стала единственной представительницей страны, завершившей год лидером мирового рейтинга Объединённого мира борьбы (UWW).

В течение года Айпери приняла участие в пяти международных турнирах, на каждом из которых завоевала медаль. В её активе - победы на чемпионате Азии в Иордании и Исламских играх в Саудовской Аравии, серебряные медали чемпионата мира в Сербии и рейтингового турнира в Албании, а также бронза международного турнира в Венгрии.

На звание лучшей спортсменки также претендовали Мээрим Жуманазанова и Гулнур Таштанбекова (вольная борьба), Айнуска Калил кызы (лёгкая атлетика) и Ангелина Блиндул (триатлон).

Лучшим спортсменом года среди мужчин признан боксёр Омар Ливаза.


Теги:
вольная борьба, Кыргызстан, женщины
