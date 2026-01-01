Кирьос обыграл Соболенко в выставочном матче "Битва полов"

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу над первой ракеткой мира среди женщин Ариной Соболенко со счётом 6:3, 6:3 в выставочном матче под названием "Битва полов", который состоялся 28 декабря в Дубае.

Несмотря на 671-е место в мужском рейтинге и ограниченную игровую практику в последние сезоны, Кирьос выиграл в двух сетах у четырёхкратной победительницы турниров Большого шлема. Встреча прошла по изменённым правилам: каждому игроку разрешался только один подающий удар, а сторона корта Соболенко была уменьшена на девять процентов, чтобы снизить преимущество Кирьоса в мощности и скорости.

Матч вызвал широкий резонанс и обсуждения среди болельщиков, однако в целом был воспринят как показательное шоу, а не прямое спортивное соперничество между мужским и женским турами.