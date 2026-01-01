Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 102.05 - 102.90

Кирьос обыграл Соболенко в выставочном матче "Битва полов"

199  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу над первой ракеткой мира среди женщин Ариной Соболенко со счётом 6:3, 6:3 в выставочном матче под названием "Битва полов", который состоялся 28 декабря в Дубае.

Несмотря на 671-е место в мужском рейтинге и ограниченную игровую практику в последние сезоны, Кирьос выиграл в двух сетах у четырёхкратной победительницы турниров Большого шлема. Встреча прошла по изменённым правилам: каждому игроку разрешался только один подающий удар, а сторона корта Соболенко была уменьшена на девять процентов, чтобы снизить преимущество Кирьоса в мощности и скорости.

Матч вызвал широкий резонанс и обсуждения среди болельщиков, однако в целом был воспринят как показательное шоу, а не прямое спортивное соперничество между мужским и женским турами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453907
Теги:
Австралия, теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  