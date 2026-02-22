Польская конькобежка Селье получила травму лица на Олимпиаде

Во время женской гонки на 1 500 метров по шорт-треку на Зимних Олимпийских играх 2026 года польская спортсменка Камила Селье получила ранение коньком соперницы в область выше левого глаза. Спортсменку унесли с ледового поля на носилках. Прямо на арене ей оперативно наложили швы, после чего доставили в больницу для детального обследования.

Инцидент произошел в полуфинальном заезде при участии итальянки Арианны Фонтаны и американки Кристен Сантос-Грисволд. По решению судей Сантос-Грисволд была дисквалифицирована за совершение незаконного обгона, который и привел к столкновению.

Несмотря на происшествие, Фонтана финишировала второй в полуфинале и прошла в финал. Представители польской сборной позже подтвердили, что сам глаз Селье не пострадал, однако инцидент вновь заставил экспертов заговорить о высокой травмоопасности шорт-трека.