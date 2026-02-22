Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

Польская конькобежка Селье получила травму лица на Олимпиаде

155  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время женской гонки на 1 500 метров по шорт-треку на Зимних Олимпийских играх 2026 года польская спортсменка Камила Селье получила ранение коньком соперницы в область выше левого глаза. Спортсменку унесли с ледового поля на носилках. Прямо на арене ей оперативно наложили швы, после чего доставили в больницу для детального обследования.

Инцидент произошел в полуфинальном заезде при участии итальянки Арианны Фонтаны и американки Кристен Сантос-Грисволд. По решению судей Сантос-Грисволд была дисквалифицирована за совершение незаконного обгона, который и привел к столкновению.

Несмотря на происшествие, Фонтана финишировала второй в полуфинале и прошла в финал. Представители польской сборной позже подтвердили, что сам глаз Селье не пострадал, однако инцидент вновь заставил экспертов заговорить о высокой травмоопасности шорт-трека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455788
Теги:
Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  