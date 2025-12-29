Погода
$ 87.17 - 87.64
€ 102.05 - 102.90

Сборная Кыргызстана выступит на чемпионате Азии по велоспорту

212  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная команда Кыргызстана примет участие в 45-м чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, который пройдет с 4 по 13 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщила Федерация велоспорта Кыргызской Республики.

В 2025 году Кыргызстан будет представлен самой многочисленной делегацией за всю историю участия страны в континентальных первенствах - в состав национальной команды вошли 16 спортсменов. Кыргызские велогонщики выступят в юниорских, молодежных (до 23 лет), элитных и мастерс-категориях, а также впервые в истории страны - в пара-велоспорте.

В юниорских соревнованиях среди мужчин за сборную Кыргызстана выступят Кирилл Сафронов (индивидуальная и групповая гонки), Шахрух Маткаримов, Уларбек Сакитаев и Артур Тютюнников (групповая гонка). В женской юниорской категории страну представят София Бабунова и Ангелина Блиндул, которые заявлены в индивидуальной и групповой гонках.

В возрастной категории до 23 лет участие примет Мухаммед Али Маткаримов, который выступит в индивидуальной и групповой гонках. В элитной категории Кыргызстан представит Артём Шапилов.

В мастерс-классах заявлены сразу пять спортсменов: Александр Дядичкин и Евгений Руссо (35–39 лет), Владимир Ласенко (40–44 года), Вадим Козлов (51–55 лет) и Игорь Филин (60+). Все они выступят в индивидуальных и групповых гонках.

Особым событием станет дебют Кыргызстана в пара-велоспорте. Впервые в истории страны кыргызстанские спортсмены выступят в категории B (тандем) среди атлетов с нарушением зрения по правилам UCI. В соревнованиях примут участие две пары: Жалалдин Абдувалиев - Александр Дядичкин и Жыргалбек уулу Жылдызбек - Кирилл Сафронов. Кроме того, в пара-велоспорте на колясках страну представит Аскар Турдугулов (категория H1).

Чемпионат Азии в Саудовской Аравии станет важным этапом международного сезона и позволит кыргызстанским велогонщикам побороться за высокие места, рейтинговые очки и укрепить позиции страны на континентальной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453908
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  