Сборная Кыргызстана выступит на чемпионате Азии по велоспорту

Сборная команда Кыргызстана примет участие в 45-м чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, который пройдет с 4 по 13 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщила Федерация велоспорта Кыргызской Республики.

В 2025 году Кыргызстан будет представлен самой многочисленной делегацией за всю историю участия страны в континентальных первенствах - в состав национальной команды вошли 16 спортсменов. Кыргызские велогонщики выступят в юниорских, молодежных (до 23 лет), элитных и мастерс-категориях, а также впервые в истории страны - в пара-велоспорте.

В юниорских соревнованиях среди мужчин за сборную Кыргызстана выступят Кирилл Сафронов (индивидуальная и групповая гонки), Шахрух Маткаримов, Уларбек Сакитаев и Артур Тютюнников (групповая гонка). В женской юниорской категории страну представят София Бабунова и Ангелина Блиндул, которые заявлены в индивидуальной и групповой гонках.

В возрастной категории до 23 лет участие примет Мухаммед Али Маткаримов, который выступит в индивидуальной и групповой гонках. В элитной категории Кыргызстан представит Артём Шапилов.

В мастерс-классах заявлены сразу пять спортсменов: Александр Дядичкин и Евгений Руссо (35–39 лет), Владимир Ласенко (40–44 года), Вадим Козлов (51–55 лет) и Игорь Филин (60+). Все они выступят в индивидуальных и групповых гонках.

Особым событием станет дебют Кыргызстана в пара-велоспорте. Впервые в истории страны кыргызстанские спортсмены выступят в категории B (тандем) среди атлетов с нарушением зрения по правилам UCI. В соревнованиях примут участие две пары: Жалалдин Абдувалиев - Александр Дядичкин и Жыргалбек уулу Жылдызбек - Кирилл Сафронов. Кроме того, в пара-велоспорте на колясках страну представит Аскар Турдугулов (категория H1).

Чемпионат Азии в Саудовской Аравии станет важным этапом международного сезона и позволит кыргызстанским велогонщикам побороться за высокие места, рейтинговые очки и укрепить позиции страны на континентальной арене.