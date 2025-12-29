Погода
Судьи из Кыргызстана работали на матче Второго Кубка чемпионов АФК

116  0
- Самуэль Деди Ирие
Судьи Кыргызской федерации футбола Тайчиев Медер, Талипжанов Исмаил, Мурзабеков Элдос и Жакыпбеков Санжар обслуживали матч Второго Кубка чемпионов АФК 23 декабря.

Игра прошла в Аммане (Иордания) между клубами "Аль Хуссейн" из Иордании и "Ахал" из Туркменистана. Этот матч является важным этапом турнира и демонстрирует уровень команд региона.

Работая на международном уровне, судьи из Кыргызстана приобрели ценную практику и внесли вклад в повышение профессионального уровня футбольных арбитров страны.


URL: https://www.vb.kg/453909
Теги:
судья, футбол, Кыргызстан
