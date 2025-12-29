РКФР достиг рекордных показателей инвестиций по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Российско-Кыргызский Фонд развития достиг рекордных показателей инвестиционной деятельности. Совокупный объём финансирования, одобренного Фондом с момента его создания, превысил 1 млрд долларов США, что подтверждает его ключевую роль в развитии экономики Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В 2025 году РКФР перевыполнил плановые показатели более чем на 30%, направив в экономику страны почти 225 млн долларов. За год были одобрены 173 новых проекта на сумму свыше 360 млн долларов, началась практическая реализация 36 проектов, а 20 новых предприятий, созданных при поддержке Фонда, введены в эксплуатацию.

Инвестиционная деятельность Фонда была сосредоточена на пяти приоритетных направлениях, обозначенных руководством страны: развитие "зеленой" энергетики, реиндустриализация, формирование регионального логистического хаба, поддержка агропромышленного комплекса и развитие социальной инфраструктуры.

Совокупный объём инвестиций РКФР в энергетику превысил 180 млн долларов. В портфеле Фонда - 16 проектов в сфере "зеленой" энергетики, включая Куланакскую ГЭС в Нарынской области и ГЭС Бала-Саруу в Таласской области. На развитие логистической инфраструктуры в 2025 году было направлено более 23 млн долларов, ключевым проектом стал запуск транспортно-логистического центра "Кокчо-Коз" на юге страны.

За весь период деятельности Фонд инвестировал в агропромышленный комплекс более 200 млн долларов, профинансировав около 2 тысяч проектов. Это позволило обеспечить до 100% внутренней потребности страны в сахаре, а также существенно укрепить позиции в производстве куриных яиц, молочной продукции и других товаров первой необходимости. На проекты в сфере образования и здравоохранения за всё время работы направлено почти 65 млн долларов.

Председатель Правления РКФР Артём Новиков отметил, что Фонд продолжает работу над расширением инструментов поддержки, включая развитие лизинговых программ, создание паевых инвестиционных фондов, финансирование стартапов и венчурных проектов. В ближайшее время планируется поддержка инициатив в сфере производства лекарственных препаратов, промышленности и логистической инфраструктуры.