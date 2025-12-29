Погода
В Кыргызстане определены победители 2025 года по неолимпийским видам спорта

- Самуэль Деди Ирие
Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР объявило победителей 2025 года в номинациях по неолимпийским видам спорта. Церемония награждения отметила достижения спортсменов, тренеров и меценатов, внёсших значительный вклад в развитие этих дисциплин в Кыргызстане.

Победители по категориям:

Лучший спортсмен года - Токтогонов Бекболот (самбо).

Лучшая спортсменка года - Иманканова Дильбара Далбаевна (мас-рестлинг).

Открытие года среди мужчин - Розбаев Ахрор Закиржанович (кикбоксинг).

Открытие года среди женщин - Орозалиева Бегимай (каратэ ВКФ).

Меценат года - Талант Жайчыбеков.

Лучший тренер года - Казакбаев Азамат (самбо).

Награждение подчеркивает высокий уровень развития неолимпийских видов спорта в стране и стимулирует дальнейшее продвижение здорового образа жизни и спортивных инициатив среди молодежи.


