Погба победил в номинации "Возвращение года" на Globe Soccer Awards

Полузащитник "Монако" Поль Погба получил приз в номинации "Возвращение года" на премии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения проходит 28 декабря в Дубае. 32-летнему французу приз вручил российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

Погба вернулся в футбол в ноябре этого года - он не играл почти два года из-за травм и дисквалификации за допинг.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел три матча за "Монако", с которым в июне подписал контракт на правах свободного агента. Ранее Погба выступал за "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

