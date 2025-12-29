Как кыргызстанцы справляются с новогодней суетой - исследование Ozon

Бишкек, 29 декабря 2025 г. - Подготовка к Новому году в Кыргызстане всё чаще переносится в онлайн: маркетплейсы помогают экономить время, выбирать подарки без спешки и снижать уровень стресса в предпраздничной суете. Каждый пятый житель страны использует исключительно онлайн-платформы для поиска подарков, а в регионах почти половина респондентов обращается к онлайн-шопингу, чтобы компенсировать ограниченный ассортимент местных магазинов. Исследование Ozon Кыргызстан показывает, что сегодня маркетплейсы стали удобным помощником, делающим праздник доступным даже вдали от крупных городов.

Подарки, семейные традиции и корпоративная культура

Новогоднее настроение у жителей Кыргызстана формируется через разные сигналы. Для четверти респондентов (25%) приближение праздника начинается с первого снега, 17% отмечают, что праздничную атмосферу создают огни и украшения на улицах города. Домашние ритуалы, например продумывание меню на праздничный стол, важны для 13% жителей.

Семейный обмен подарками в Кыргызстане отличается от принятого в соседних странах. Примерно треть жителей республики дарит подарки только детям, почти четверть респондентов (26%) выбирают подарки без особой привязки к датам. Каждый четвертый житель дарит подарки только на крупные праздники, включая Новый год.

Что касается корпоративной культуры, то почти каждый третий сотрудник (36%) говорит, что подарки на работе не дарят вовсе. Но около четверти кыргызстанцев (27%) всё же обмениваются подарками в небольших и закрытых коллективах. Примечательно, что игра по обмену подарками "Тайный Санта", которая зародилась на западе и стремительно набирает популярность в СНГ благодаря элементам игры и сюрприза, у кыргызстанцев пока не получила широкого отклика: в нее играют лишь 11% жителей Бишкека и 5% жителей регионов.

Отношение к корпоративам в Кыргызстане неоднозначное, но скорее позитивное: более трети (37%) никогда их не пропускают, особенно женщины - 41% против 34% мужчин. Однако почти треть жителей республики (29%), наоборот, предпочли бы никуда не ходить и остаться в пижаме. Чаще всего об этом говорят жители столицы - 35% по сравнению с 25% в регионах. Каждый четвертый кыргызстанец (25%) признался, что приходит на корпоратив в первую очередь ради фуршета.

Почти каждый третий покупает подарки за неделю до праздника

Важной особенностью потребительского поведения жителей Кыргызстана является то, что половина из них откладывают покупки на последний момент: 27% начинают покупки за неделю до праздника, почти четверть (24%) - за пару дней. Женщины чаще мужчин выбирают этот сценарий (30% против 17%), и лишь 8% планируют покупки заранее, за 1–2 месяца, чтобы подготовиться без спешки.

Учитывая эту специфику, не удивительно, что у граждан Кыргызстана набирают популярность маркетплейсы, особенно удобные в ситуациях дефицита времени и плотного декабрьского графика. 21% респондентов признались, что совершают новогодние покупки исплючительно онлайн. Причем мужчин среди них больше: 25% против 11% женщин.

Онлайн-платформы помогают жителям республики сберечь нервы, дают доступ к эксклюзивным товарам жителям регионов, а также делают процесс выбора подарков комфортным: 30% получают удовольствие от самого выбора, 28% ценят скорость и удобство доставки.

Маркетплейсы для регионов и столицы: экономия времени, доступ к выбору

Важно, что онлайн-площадки стирают географические ограничения: жители регионов получают доступ к товарам, которых нет в локальных магазинах, а столичные покупатели ценят скорость и комфорт. Для 63% пользователей маркетплейсы экономят время, для 55% компенсируют ограниченный ассортимент, а 54% находят вдохновение и идеи для подарков. Более половины респондентов используют фильтры, рекомендации и отзывы для уверенного выбора - 29% постоянно, 32% регулярно, 50% всегда читают отзывы.

При выборе подарков кыргызстанцы совмещают рациональность и эмоции. В приоритете качество и состав (36%), затем цена (29%). Сравнение цен, отслеживание распродаж (46% и 22%) и бесплатной доставки (21%) помогает контролировать бюджет и принимать выверенные решения.

Уверенность в правильности выбора особенно важна еще и потому, что большинство жителей Кыргызстана выделяют на новогодние подарки умеренный бюджет. 36% закладывают на все подарки 800–3 000 сомов, ещё 26% - до 800 сомов. Стоимость одного подарка чаще всего укладывается в 800 сомов (38%) и редко превышает 3 000 сомов (40%). Для покупателей важнее не сумма, а осознанность выбора и спокойствие в подготовке.

Но экономия кыргызстанцев - не про аскетизм, а про бережное отношение к бюджету. Почти половина покупателей сравнивают цены (46%), каждый пятый ждёт распродаж (22%) или бесплатную доставку (21%). Мужчины чаще используют кэшбэк (20% против 12% у женщин), молодежь - промокоды. Такой подход позволяет делать покупки спокойно и в рамках запланированного бюджета.

Подготовка без стресса: маркетплейсы берут на себя самые сложные задачи

Онлайн-платформы позволяют минимизировать суету декабря: поиск, выбор и доставка подарков становятся удобными и быстрыми. Это оставляет больше времени на дом, близких и традиционные ритуалы, создавая ощущение праздника даже в условиях плотного графика и ограниченного ассортимента офлайн-магазинов.

В результате подготовка к Новому году в Кыргызстане всё чаще строится вокруг баланса между эмоциями и рациональностью, а маркетплейсы становятся незаменимым инструментом для экономии времени, расширения ассортимента и сохранения праздничного настроения без стресса.

Исследование проводилось Ozon Кыргызстан в ноябре 2025 года. В опросе приняли участие более 600 жителей страны.

-

Ozon - мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 63 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 650 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.