Дубай примет церемонию Best FIFA Football Awards в 2026 году

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что Дубай станет местом проведения церемонии Best FIFA Football Awards в следующем году. Об этом он сообщил на Всемирном спортивном саммите в городе.

Награды FIFA Best отмечают лучших футболистов мира среди мужчин и женщин, а также выдающихся тренеров и команды. Лауреаты определяются голосованием фанатов, представителей СМИ, капитанов и тренеров национальных сборных.

"Мы рады объявить о новом партнёрстве, которое позволит чествовать лучших игроков, тренеров и команды здесь, в Дубае", - сказал Инфантино. "Футбол объединяет весь мир, и мы будем наслаждаться этим единством".

В 2025 году на церемонии в Дохе звание лучшего футболиста получил французский нападающий Усман Дембеле, а приз лучшей футболистки - испанская полузащитница Айтана Бонмати.


