Криштиану Роналду планирует достичь отметки в 1000 голов

Криштиану Роналду заявил, что остаётся мотивированным и полон страсти к футболу, нацеливаясь на достижение 1000 голов за клубы и сборную. Об этом он сообщил после получения награды Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока в Дубае.

На прошлых выходных Роналду забил два мяча за саудовский "Аль-Наср", доведя общий счёт голов до 956. 40-летний форвард планирует играть ещё один-два года, что делает достижение цели вполне реальным.

"Продолжать играть трудно, но моя мотивация остаётся высокой. Я хочу выигрывать трофеи и достичь 1000 голов. Если не будет травм, я обязательно достигну этой отметки", - отметил Роналду.