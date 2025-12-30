*

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилем стоимостью 20 тысяч долларов.

Как сообщили в УВД Первомайского района столицы, 16 мая 2025 года в милицию обратился гражданин М.М. Он заявил, что в сентябре 2024 года передал гражданину Ф.С. автомобиль Chevrolet Trailblazer в качестве оплаты за строительство бани на дачном участке. Стоимость работ была оценена в 10 тысяч долларов, при этом Ф.С. обязался вернуть оставшиеся 10 тысяч долларов наличными, однако своих обязательств не выполнил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Ф.С., 1989 года рождения, который водворён в ИВС.

Постановлением следственного судьи Первомайского районного суда задержание признано законным и обоснованным. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1.

В настоящее время установлено, что в отношении Ф.С. имеются и другие аналогичные заявления о мошенничестве. Следственные действия продолжаются.

Правоохранительные органы просят граждан, пострадавших от действий подозреваемого либо располагающих информацией, сообщить по телефонам: 0(998) 81-04-06, 0(501) 05-00-77 или 102.