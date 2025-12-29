Представитель Кыргызстана приняла участие в мероприятиях ФИФА

Президент Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики Салтанат Эгембердиева приняла участие в Пленарном заседании и рабочих встречах Постоянных комитетов ФИФА, которые прошли в Дохе (Катар).

В ходе мероприятий состоялись вводные заседания Постоянных комитетов ФИФА, а также ознакомительные встречи для новых членов комитетов.

Кроме того, представитель Кыргызстана была приглашена на Интерконтинентальный кубок ФИФА и финальный матч Кубка арабских стран ФИФА.

Участие Салтанат Эгембердиевой в мероприятиях ФИФА стало важным шагом в укреплении международного сотрудничества Кыргызского футбольного союза и в развитии женского футбола на международной арене.