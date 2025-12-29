Воспитанники детских домов из Иссык-Куля и Нарына посетили парк "Евразия"

Воспитанники детских домов "Нур-Булак" (город Чаек), "Ирада" и "Телегей" (город Каракол) в преддверии нового года побывали с праздничным визитом в парке "Евразия", где для них была организована специальная развлекательная программа. Детей сопровождали представители молодежной благотворительной организации SOS.

Парк подготовил для детей насыщенную программу: они покатались на аттракционах и катке, встретились с Дедом Морозом, приняли участие в интерактивном шоу, посмотрели цирковое представление "Зимняя сказка", а также прогулялись по территории парка.

Подобные визиты проходят не впервые. Парк "Евразия" открыт к социальной поддержке и на регулярной основе принимает воспитанников детских домов и социальных учреждений, организуя для них экскурсии и праздничные мероприятия.