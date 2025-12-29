Погода
$ 87.17 - 87.64
€ 102.05 - 102.90

Воспитанники детских домов из Иссык-Куля и Нарына посетили парк "Евразия"

103  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Воспитанники детских домов "Нур-Булак" (город Чаек), "Ирада" и "Телегей" (город Каракол) в преддверии нового года побывали с праздничным визитом в парке "Евразия", где для них была организована специальная развлекательная программа. Детей сопровождали представители молодежной благотворительной организации SOS.

Парк подготовил для детей насыщенную программу: они покатались на аттракционах и катке, встретились с Дедом Морозом, приняли участие в интерактивном шоу, посмотрели цирковое представление "Зимняя сказка", а также прогулялись по территории парка.

Подобные визиты проходят не впервые. Парк "Евразия" открыт к социальной поддержке и на регулярной основе принимает воспитанников детских домов и социальных учреждений, организуя для них экскурсии и праздничные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453920
Теги:
Иссык-Кульская область, Нарынская область, парк, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  