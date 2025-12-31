Министр культуры КР подвел итоги 2025 года

АКИpress подвел итоги 2025 года в сфере культуры страны вместе с министром культуры, информации и молодежной политики Мирбеком Мамбеталиевым.

Мы обсудили важные достижения и проекты, реализованные в культурной сфере за 2025 год. Среди них - масштабный ремонт театров, создание новых мюзиклов и увеличение финансирования. Также министр рассказал о культурной дипломатии, проведении Дней культуры в других странах, а также о планах на будущее, включая подготовку ко Всемирным играм кочевников и Саммиту ШОС. Он подчеркнул важность сохранения культурного наследия, повышения заработной платы работников культуры и развития инфраструктуры.

"Мы стараемся привлекать внимание к культуре, создавать интересные проекты и увеличивать репертуар", - отметил министр.

По его словам, государственная поддержка в 2025 году значительно возросла. Ожидаются значительные культурные события в будущем, как в Кыргызстане, так и за рубежом, ведь культура Кыргызстана имеет большой потенциал для международного признания.

Полный текст интервью:

- Спасибо большое, что уделили нам время и пришли на интервью. Мы хотели бы вместе с вами подвести итоги года в сфере культуры. Начнем с первого вопроса: 2025 год стал важным для культурной сферы Кыргызстана. Какие проекты, реализованные министерством, вы считаете ключевыми для этого года?

- Начну с того, что со стороны государства было выделено немало средств именно на культуру, на капитальный ремонт наших театрально-зрелищных учреждений, на приобретение сценического оборудования. Дополнительно мы закупились LED-экранами и дизельными генераторами, чтобы если вдруг какие-то будут проблемы с электричеством, мы бесперебойно работали.

Мы приобрели 72 единицы автотранспорта - это 15 больших автобусов и более 50 микроавтобусов, которые сейчас распределены по всем театрально-зрелищным учреждениям, чтобы они могли ездить и гастролировать. Это один из таких ключевых моментов. Раньше в регионы, например, наши театральные учреждения не могли выезжать. А сейчас Иссык-Кульский театр имени Джантошева начал ездить по Нарынской области, ставить там спектакли и гастролировать.

В этом году мы поставили несколько крупных мюзиклов на базе Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова - это "Раймалы и Бегимай" и "Джамиля". "Раймалы и Бегимай" - это один из таких больших и крупных мюзиклов, которые в Бишкеке мы ставили 15 раз, и все 15 раз был аншлаг. Недавно съездил в город Москву, поставили этот мюзикл в Москве, и там тоже мы произвели фурор! К сожалению, мне самому лично не получилось там присутствовать, но ездили и директор филармонии, и мой заместитель. Они приехали такие воодушевлённые, что такие вот мюзиклы нужно ставить, и что народ уже начал возвращаться в театр. Одна из основных задач Министерства культуры - мы хотим вернуть любителей театра в театры. Ни для кого не секрет, что в последние годы, до 2022 года, в целом, выделялось чуть-чуть (денег) на зарплату и там, может быть, где-то там подремонтировать, подлатать. И с 2024 года бюджет намного вырос, если в 2022-2023 году выделялось чуть более 2 млрд сомов, в 2024 году уже было выделено более 5 млрд сомов, в 2025 году - уже более 7 млрд сомов. На следующий год бюджет планируется тоже в пределах 7 млрд сомов. Это большая поддержка со стороны государства.

Мюзикл "Джамиля" также был поставлен в городе Алматы. Там тоже был аншлаг. Мы над этим будем дальше работать, не будем останавливаться над достигнутом. Сейчас филармония имени Токтогула Сатылганова работает над мюзиклом "Суймонкул", там, где главным героем будет наш известный киноактёр, художник Суймонкул Чокморов. И министерство тоже дополнительно выделило денежные средства на этот мюзикл. К слову скажу, что на мюзикл "Раймалы и Бешимай" было выделено 10 млн сомов: из бюджета - 7 млн сомов, и из средств самой филармонии - 3 млн сомов. Мюзикл уже заработал около 30 млн сомов. И такие спектакли, такие мюзиклы, конечно, мы будем ставить и увеличивать репертуар.

Также скажу, что мы сейчас работаем над увеличением заработной платы наших сотрудников, занятых именно в сфере культуры. Недавно президент озвучил, что с апреля месяца будет поднята заработная оплата всем бюджетникам, которые работают в сфере образования, культуры - на 50%.

Мы тоже не сидим сложа руки, мы для стимулирования наших работников в сфере культуры, выдвинули свою инициативу, конечно, председатель и члены Кабинета министров поддержали эту инициативу. У каждого ТЗУ (театрально-зрелищные учреждения) есть спецсредства, заработанные своим трудом. А из этих спецсредств раньше только 30% можно было выделить, направить на стимулирование сотрудников, то есть на премии. Сейчас мы эту цифру подняли с 30% на 70% для того, чтобы у наших сотрудников была заинтересованность работать.

- Что насчёт культурных объектов? В этом году в стране было много внимания уделено сохранению культурного наследия. Какие шаги были предприняты для восстановления исторических объектов и защиты культурных памятников?

- Очень хороший вопрос. С прошлого года у нас в Кыргызстане действует программа "Кооно тарых сырлары". В этом году на нее выделено около 50 млн сомов, в следующем году эта сумма будет увеличена до 70 млн сомов. Средства будут выделяться из республиканского бюджета именно на поддержание, реставрацию, сохранение объектов культурного наследия. В этой связи вот мы в этом году начали реконструкцию караван-сарая Таш-Рабат в Ат-Башинском районе, в Красной Речке начали археологический раскопки, в Кум-Добо в Кочкорском районе тоже начали археологические раскопки. Это всё осуществляется на базе программы "Кооно тарых сырлары".

К сожалению, я хочу констатировать то, что у нас не хватает специалистов. Не хватает именно реставраторов и археологов. Да, у нас есть высококвалифицированные археологи, но их очень мало - всего 15 археологов на всю страну, и поэтому мы в этом смысле страдаем. Например, мы несколько раз объявляли тендер на проведение реставрационных работ нескольких объектов, но, к сожалению, они срываются из-за того, что нет компаний, которые занимаются именно реставрационными работами.

Но мы не сидим сложа руки, я разговаривал со своими коллегами из Узбекистана, России, у которых есть опыт в реставрационных работах, и со следующего года мы будем привлекать специалистов из этих стран.

- Хотела у вас еще спросить про список памятников культуры и истории. Сколько на сегодня объектов насчитывается в этом списке? Еще есть такой момент: из списка в последнее время исключают ряд объектов, например, фонтаны в Дубовом парке, здания Правительства и Верховного суда и многие другие. Как и по каким критериям принимаются решения добавить или исключить какие-то объекты из списка культурных памятников?

- Я скажу то, что это делается согласно закону "Об охране и использовании историко-культурного наследия". По постановлению Кабинета министров был принят список республиканского значения. Также есть список местного значения, туда эти объекты включаются городскими или сельскими кенешами. В Список республиканского значения включено более 500 объектов. Да, на данный момент некоторые объекты исключаются из списка, потому что… ну, город не стоит на месте. Город, страна развивается, нужно будет проводить где-то строительство.

Я хочу привести в пример гостиницу "Иссык-Куль". В своё время люди боялись туда ходить, это был памятник архитектуры, он был включён в список местного значения - городского. Но он никакого культурного наследия как-бы не нёс. Он был памятником безалаберности чиновников после развала Советского Союза. Сейчас мы его снесли и на его месте построили административное здание, которое сегодня является символом развития нашей страны.

ВДНХ возьмем - тоже когда-то был включён в список, но он был кем-то приватизирован, передан, продан, перепродан и опять же никто его не ремонтировал, никто на его содержание деньги не тратил. В итоге он пришёл в плачевное состояние. Тем самым было принято решение его снести и на его месте сейчас строится концертный зал.

- Так по каким критериям их из этого списка исключают или добавляют?

- Я в пример приведу наше училище имени Куренкеева (Национальное музыкальное училище имени Муратаалы Куренкеева). Опять же скажу, что, да, здание было в списке объектов культурного наследия. Но, к сожалению, здание было построено в советские времена, в 50-е годы, без фундамента, он сразу был поднят с земли кирпичом. В связи с тем, что опять же методы строительства в советское время были другие, сейчас другие, без фундамента нижняя часть пола начала гнить. Наши специалисты дали заключение, что здание находится в аварийном состоянии и так как там учатся дети, а дети - это наше будущее, тем более дети талантливые учатся, было принято решение о сносе.

И президент, спасибо президенту Садыру Нургожоевичу, он поддержал эту инициативу и выделил из своего фонда 750 млн сомов. Сейчас здание начало строиться. Это будет восьмиэтажное современное здание со всеми удобствами, с большим концертным залом, с оркестровой ямой, будут созданы все условия для наших талантливых детей.

- А каким Министерство культуры видит роль Кыргызстана на международной культурной арене в будущем? Какие проекты по культурному обмену мы можем ожидать, например, в следующем году?

- В этом году мы провели дни культуры Кыргызстана в Таджикистане в рамках государственного визита нашего главы государства, и они прошли с большим успехом. Такие Дни культуры Кыргызстана пропагандируют нашу культуру в других странах. Это экспорт нашей культуры в другие страны. И так как в следующем году у нас планируется очень много мероприятий внутри страны - это Всемирные игры кочевников, это несколько мероприятий в рамках председательствования Кыргызстана в ШОС, предусмотрено несколько мероприятий, несколько фестивалей, и поэтому мы со многими странами Дни культуры перенесли на 2027 год.

Они очень хотели приехать на следующий год, позвать нас к себе. Но мы сказали: "Простите, пожалуйста, уважаемые коллеги, у нас в следующий год очень насыщенный. Давайте перенесём на двадцать седьмой год?". И, да, многие коллеги наши с пониманием относятся к этому, и Дни культуры Кыргызстана, например, в Белоруссии или в других странах, мы планируем провести в 2027 году.

Если говорить о культурных мероприятиях в 2026 году, то мы планируем поехать во Францию на театральный фестиваль, он тоже очень известный. Также планируем посетить Биеннале в Италии. Есть очень большой интерес к нашей культуре в других странах.

В этом году, например, мы совместно с Министерством культуры Республики Корея поставили спектакль "Семетей". Спектакль был поставлен корейским режиссером, это его взгляд на эпос "Семетей". Да, бывают критики, которые говорят, что мол, там были поставлены бутылки и они пили и так далее, и так далее. Но это взгляд корейского режиссёра. И поэтому это искусство. Некоторые наши коллеги говорят, что искусство должно быть скандальным. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Поэтому иногда бывает, да, искусство бывает скандальным. Спектакли должны разбудить чувства в человеке. Он должен задуматься, что хотел показать этим режиссёр, например, спектакля. И здесь, я думаю, ничего плохого в этом нет.

- Вы только что упомянули подготовку к Саммиту ШОС, ко Всемирным играм кочевников, Расскажите, что сейчас уже сделано, и что еще планируется сделать Министерством культуры к этим мероприятиям и какого масштаба мероприятия вообще ожидается?

- Открытие Игр кочевников планируется провести здесь, в Бишкеке, на новом стадионе. Президент сам контролирует этот процесс, руководит рабочей группой управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Мы почти каждые две недели собираемся, обсуждаем, совещаемся. Открытие Игр кочевников как раз-таки это будет сопряжено с саммитом ШОС, с Днём независимости Кыргызстана. Поэтому этому мероприятию уделяется очень большое внимание.

На саммит ШОС будут приглашены вместе с наблюдателями около двадцати глав государств. И чтобы произвести на них впечатление, мы должны показать свою культуру. Сейчас идут подготовительные работы. Мы работаем с зарубежными и с нашими режиссёрами. Пока я завесу тайны не буду открывать, это будет неправильно с моей стороны. Поэтому, я думаю, 31 августа открытие Игр кочевников и проведение Саммита ШОС будет очень большим культурным событием 2026 года.

Со стороны Министерства культуры планируется потратить где-то более 500 млн сомов на проведение самих Игр кочевников. Игры кочевников традиционно будут проходить на Иссык-Куле. Закрытие игр кочевников планируется тоже на Иссык-Куле, на джайлоо Чункурчак. Как всегда, будет построен этногородок, на ипподроме будут проводиться конноспортивные игры. Кроме того, мы хотим задействовать и Центр кочевой цивилизации в селе Орнок, "Рух Ордо" тоже будет задействован. Всех желающих посмотреть на такое большое, культурное и активное событие приглашаем посетить Иссык-Куль с 1 по 6 сентября.

- Какие приоритеты в развитии инфраструктуры объектов культуры Минкультуры определил в этом году, в будущем?

- В этом году, как вы знаете, были отремонтированы ряд наших театрально-зрелищных учреждений. Это Театр юного зрителя (имени Бакен Кыдыкеевой), было выделено около 80 млн сомов. Там полностью всё до стен отодрали, был капитальный ремонт, всё заново отстроили. Театр юного зрителя превратился, ну можно сказать, не постесняюсь этого слова, из убогого строения в "конфетку". Были заменены полностью всё техническое оборудование, полностью поставлено новое световое, звуковое оборудование.

В этом году полностью завершен капитальный ремонт в Русском театре имени Чынгыза Айтматова. Потратили более 300 млн сомов. Также заменено всё сценическое оборудование, кресла все новые. Как минимум на 10-15 лет мы забудем, что такое ремонт в этом театре.

Кроме того, в Кыргызском театре драмы имени Токтоболота Абдумомунова был проведён ремонт, но сценическое оборудование осталось старым. А некоторое сценическое оборудование старше меня. Мне вот уже 45 лет, и оно (оборудование) до сих пор используется. Честно говоря, иногда, когда проводятся международные мероприятия, фестивали театральные, мне было стыдно. В этом году мы выделили 30 млн сомов на замену сценического оборудования в Кыргызском драмтеатре. Там будет полностью заменена звуковая аппаратура, будет заменено световое оборудование.

Кроме того, Театру оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаеви мы тоже выделили в этом году 60 млн сомов на замену опять же звукового и светового оборудования. Вы знаете, театр - это один из таких культурных храмов, и звук, и свет - это один из больших ключевых моментов. Также для Театра оперы и балета мы в этом году купили рояль на 25 млн сомов - это знаменитый Steinway. Многие знаменитые пианисты хотят выступать в нашем театре, но, к сожалению, их требования такие, что должен быть обязательно Steinway. Вот мы купили его, он уже стоит в театре. Со следующего года, даст Бог, к нам приедут большие известные пианисты и будут играть на нем.

- А есть ли ещё такие же объекты Минкультуры, в которых планируется провести капремонт?

- Например, в Караколе Театр имени Джантошева (Иссык-Кульский областной музыкальный драматический театр имени К.Жантошева ) сейчас в аварийном состоянии. Он был построен из нескольких блоков и, к сожалению, один блок начал оседать. Есть уже заключение Института сейсмологии, что он в аварийном состоянии и при поддержке нашего президента мы планируем в следующем году уже начинать капитальное строительство нового театра.

Кроме того, в городе Манас будет построена новая филармония.

В Московском районе в селе Беловодское планируется построить новый Культурный центр, там будут объединены библиотека, музей, зал на 300-350 человек, чтобы можно было ставить там спектакли, концерты.

Кроме этого, мы планируем провести капитальный ремонт в других театрально-зрелищных учреждениях. Это театр в селе Кочкор, там каркас самого здания очень хороший, но при строительстве они не учли и не утеплили сцену. Вот в этом году мы выделили около 7 млн сомов, в следующем году тоже планируется выделить около 15 млн сомов для того, чтобы сделать фасад, облагородить территорию, чтобы любители театра приходили и наслаждались культурой.

- Вопрос финансирования вашего министерства всегда актуален. Как Министерство справляется с ограничениями бюджета, и какие меры предпринимаются для обеспечения устойчивого финансирования ваших проектов?

- По плану в 2025 году из республиканского бюджета планировалось выделить около чуть больше 6 млрд сомов. Но, опять же, спасибо председателю Кабинета министров, спасибо нашим коллегам из Министерства финансов, они всегда поддерживают культуру. И мы добились того, что в этом году было выделено чуть больше 7 млрд сомов. А это, опять же, на ремонт, на оборудование, на приобретение техники.

В этом году со стороны Кабинета министров было выделено более 240 млн сомов на приобретение сценического оборудования. Мы дополнительно докупили LED-экраны. Вот видите, на площади города Бишкек сейчас стоит наше сценическое оборудование, 31 августа здесь будет концерт, устраивают наши коллеги из мэрии города Бишкек.

Почти на всех мероприятиях республиканского масштаба сейчас ставится уже наше оборудование, которое обслуживается госпредприятием "Кыргыз Маданият Сервис". Раньше такое оборудование мы брали в аренду у "частников", уходили большие деньги на аренду. Уже с прошлого года мы начали обслуживать своё оборудование и это большая помощь бюджету.

- Оправдало ли ГП "Кыргыз Маданият Сервис" ожидания по обеспечению министерств спецтехникой и сопровождению культурных мероприятий после передачи оборудования?

- Да, "Кыргыз Маданият Сервис" на сегодняшний день обладает большой технической базой. Те же 15 автобусов, которые мы приобрели, они сейчас на балансе "Кыргыз Маданият Сервиса" и обслуживают все наши театральные-зрелищные учреждения.

Это для чего сделано? Техника должна быть в руках. Должен быть один хозяин. Если мы раздадим автобусы разным театральным учреждениям, там, естественно, иногда бывает, что не хватает финансирования или водитель не тот, или инженерный состав не тот. А у "Кыргыз Маданият Сервиса" есть инженерный состав, водители опытные, и по заявке, например, если филармония куда-то хочет выехать в регион, она пишет заявку, оставляет, и они полностью их обеспечивают - доставляют туда и обратно. Это всё делается для того, чтобы один был ответственным, ну, например, директор предприятия, он ответственный за всю эту технику. Например, мы в этом году 31 августа отметили в городе Жалал-Абад. Тогда еще город назывался Жалал-Абад. Мы там поставили сцену - такой цены ещё в Кыргызстане не было! Мы дополнительно закупили LED-экраны, поставили очень огромную сцену, большую, и это всё благодаря "Кыргыз Маданият Сервису"…

- Что сейчас происходит в индустрии кино Кыргызстана?

- Сейчас кино в Кыргызстане очень хорошо развивается. Почти 70% прокатных удостоверений сейчас берут наши. В этом смысле наше кыргызское кино, которое сейчас снимается, оно востребовано, имеется спрос, люди охотно ходят на кыргызские фильмы, но мы будем говорить о государственной поддержке кино.

Мы в этом году и в следующем хотим развить инфраструктуру киноиндустрии, построить кинопавильон. Одобрение со стороны руководства нашей страны уже есть (о строительстве кинопавильона). И мы хотим также поставить звукозаписывающую студию Dolby Atmos (Звукозаписывающая студия Dolby Atmos - это специализированное пространство, оснащенное оборудованием для создания иммерсивного, трехмерного звука, где звуки могут перемещаться вокруг слушателя и над ним, в отличие от традиционного стерео, позволяя достичь глубокого погружения).

Ни для кого не секрет, наши "киношники" ездят в Москву для того, чтобы озвучивать фильмы. Это очень дорого. Во-первых, командировочные - это билеты туда-обратно, проживание. И сама аренда звуковой студии очень дорогая. Почему мы не можем здесь построить? Государство сейчас может позволить такое себе. И недавно приезжали московские специалисты, мы их пригласили, они оценили, что наше здание позволяет поставить внутри звуковую студию Dolby Atmos. Сейчас мы работаем над техническими характеристиками, параметрами. Я надеюсь, что до конца 2026 года мы эту студию уже поставим.

О кинопавильоне. Ни для кого не секрет, что наши "частники" тоже ездят куда угодно снимать фильмы. Мы хотим построить кинопавильон. Когда есть государственный заказ, наш "Кыргызфильм" снимает там, а когда нет, если павильон пустует, пожалуйста, пусть приходят частники, снимают, и, соответственно, опять же "Кыргызфильм" будут зарабатывать на этом деньги.

Мы хотим провести в течение 2026 года очень много реформ в киноиндустрии Кыргызстана. Очень много наших законов, положений не менялось, с 2000 года практически не менялось законодательство о культуре, о кино. Мы сейчас это всё "лопатим". Наши юристы днём и ночью сидят, "лопатят", мы проводим анализ и во все эти положения, законы, внутренние акты мы будем вносить изменения, чтобы облегчить работу самим себе в первую очередь.

- Вопрос цифровизации становится всё более важным. Как Министерство адаптируется к цифровой эпохе? Как вы оцениваете роль искусственного интеллекта?

- Я скажу, что искусственный интеллект очень хорошо помогает в записи музыки, в съемках кино. Но всё равно талант есть талант, талантливые люди востребованы всегда, и я думаю, искусственный интеллект всё равно не заменит человека. Это однозначно.

Министерством культуры разрабатывается несколько цифровых решений, в том числе единая билетная система. Например, все театральные зрелищные учреждения мы хотим завязать в единую билетную систему. Все музеи, библиотеки, государственные кинотеатры будут под единой билетной системой. Сейчас мы уже технически прорабатываем с ОАО "Тундук". Они будут разработчиками. И в течение 2026 года мы эту единую билетную систему будем уже претворять в жизнь. Я надеюсь, что она принесёт большие результаты.

Не секрет, что у нас сегодня есть частники, которые продают билеты. И их маржа составляет от 5 до 10%. И театральные заведения и учреждения порядка 10-12% теряют на реализации билетов. А почему государство не может зарабатывать на этом? Вот, например, вход в музей будет по билетной системе, вход в библиотеку тоже будет по единой билетной системе. Это опять же будет работать через "Тундук", через него оплачиваться, и, я думаю, это будет очень удобно для нашего населения, для наших пользователей.

- По вашему мнению, можно ли зарабатывать в сфере культуры?

- Когда я пришёл министром, я говорю, культура может зарабатывать деньги, культура должна зарабатывать деньги. Привожу в пример K-pop-индустрию, те же западные страны. Можно ли то же самое делать у нас в Кыргызстане? Да, конечно, это можно делать у нас в Кыргызстане. Культура должна зарабатывать.

Я всегда привожу в пример, что у человека самая первая потребность - это кушать, а потом одеться. После того, как оделся, у него потребность в крыше над головой. Крыша над головой появилась. Естественно, машина есть. Одет, сыт, крыша над головой есть и есть на чём ездить. Он о чём думает? Он начинает думать о досуге. Естественно, кто предоставляет досуг? Министерство культуры - это музеи, библиотеки, театры, кинотеатры.

И если есть спрос, мы должны создать предложение. Мы должны создавать такие мюзиклы, как "Раймалы и Бегимай", "Джамиля", спектакли, которые будут интересны нашим зрителям…

- Какую политику Министерство культуры ведёт в сфере информации?

- В сфере информации, как вы знаете, в этом году был принят закон о средствах массовой информации. Сейчас мы стоим на пороге разработки закона о блогерах. Мы должны определить, кто такой блогер. У блогеров есть свои подписчики, есть своя аудитория, на которую они влияют, и мы должны определить, кто такой блогер. Да, естественно, он не будет относиться к средствам массовой информации, но у него есть определённое влияние на население, и он, распространяя информацию какую-либо, тоже должен нести ответственность.

Мы с нашими коллегами из других министерств сейчас очень сильно обсуждаем это, думаем, как это всё написать в законе. И в течение 2026 года, я думаю, мы этот закон уже разработаем и внесём на рассмотрение парламента.

- А какие нюансы есть при рассмотрении этого "понятия" как блогер?

- Например, есть блогер, который просто госслужащий, у него есть определённая аудитория, допустим, 5000 или 10 000 подписчиков. Он просто информирует их, то есть распространяет официальную информацию. А есть блогеры, которые, у которых по 50 000 – 100 000 подписчиков, у некоторых миллион и выше, они занимаются предпринимательством, рекламируют ту или иную продукцию. Это тоже является предпринимательской деятельностью. И поэтому мы сейчас должны определить и сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Мы должны определить, как вообще будет действовать этот закон, будет ли он рабочим. Идеи есть, пока я не хочу распространяться о них.

- Мы видим все больше культурных инициатив, направленных на укрепление связей с соседними странами Центральной Азии. Как Министерство культуры видит будущее культурной дипломатии в этом регионе? И расскажите нам еще про организацию Минкультуры мероприятий при государственных визитах глав государства.

- Хочу сказать, что я беру пример с нашего президента. Он своим волевым решением установил мир на земле Центральной Азии. Мы с моими коллегами, с министрами культуры из Центральной Азии, очень хорошо дружим, у нас никаких разногласий нет.

При проведении государственных визитов мы проводим Дни культуры, вечера культуры. Например, наш президент полетел в Таджикистан. Мы тоже полетели в рамках госвизита и устроили совместный концерт с таджикскими мастерами культуры. Концерт продолжался около полутора часов. Мы повезли очень много наших отечественных артистов, музыкантов. Мы с нашими коллегами сперва обсуждаем, как это будет, какие номера поставим. Естественно, так как на концерте будут присутствовать наши главы государств, мы очень ответственно к этому относимся, стараемся показать самые лучшие номера, лучших артистов стараемся выпускать.

В этом смысле наш народ очень талантлив, наши деятели культуры очень талантливы и мы никогда лицом в грязь не ударяли. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших деятелей культуры за их самоотверженный труд. Несмотря на то, что они получают низкую заработную плату, они держатся, стараются, это все наши работники культуры.

- Расскажите, пожалуйста, сколько выделяется на организацию таких культурных мероприятий при встречах глав государств? Как всё это вообще организовывается поэтапно?

- Сейчас, наверное, меня будут ругать наши коллеги из-за протокола. Но я чуть открою завесу тайны. На таких мероприятиях, когда мы встречаем глав государства, естественно, культурная часть, она очень важна. Мы показываем свою культуру, показываем что мы умеем, а мы умеем очень многое. Например, прошёл саммит ОДКБ недавно. Мы встречали глав государств стран ОДКБ. В том числе и Владимир Владимирович Путин приезжал, Лукашенко, и такие культурные мероприятия, как встреча, проводы в аэропорту. Ну, а на последний саммит ОДКБ было выделено около 30 млн сомов - это всё, включая встречу, проводы, неформальный ужин, концертные программы для делегаций и так далее.

В рамках саммитов очень много культурных мероприятий проводятся и на все это, к примеру, на последнем саммите было задействовано порядка 500 человек из разных сфер деятельности - это наши ремесленники, наши оркестры, работники филармонии, солисты.

- Насчёт культуры, как вы считаете, чем культура Кыргызстана отличается от других стран? Что в нашей культуре уникально и заслуживает особого внимания на международной арене?

- Мы всегда говорим, что основным стержнем культуры Кыргызстана является эпос "Манас". Это один из самых таких объемных, больших, ни в одно народе, ни в одной стране такого нету. Основное отличие наше от других, например, стран Центральной Азии, от того же Казахстана, Узбекистана, Таджикистана - это наш эпос "Манас". Это наш индикатор культуры, я так могу сказать.

- Тогда давайте перейдем к личным вопросам. Мирбек Кемелович, вы сами родом из культуры и искусства. Какую роль культура играет в вашей жизни? Есть ли у вас личные культурные увлечения, которые вдохновляют вас в вашей работе?

- Культура для меня это ала кийизы, шырдаки. Я в детстве их делал, наша бабушка их делала. В детстве мы стригли овец, шерсть отдельно специально обрабатывали, красили натуральными красками и это для меня привычно, родное, свое, близкое, кыргызское.

- Может быть, есть какая-то культурная инициатива, проект или личное достижение, которым вы особенно гордитесь?

- Для меня сейчас самая главная культурная инициатива - это поднятие инфраструктуры. Как говорят кыргызы, "Эшигин коруп торуно от", давайте сначала мы обустроим наш порог, а потом и перейдем к знатным местам.

- Как вы сами отдыхаете и восстанавливаетесь?

- Когда бывает свободное время, я стараюсь спать, отсыпаться. Если отосплюсь, то выезжаю за город, стараюсь кататься на лошадях, стараюсь побыть в тишине, с собой и подумать. Как государственник я скажу, что мне не безразлична судьба нашей страны. Поэтому всегда придумываешь какие-то идеи. Особенно это происходит в горах.