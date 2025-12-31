Погода
Профессия железнодорожника в Кыргызстане набирает популярность

Совместный проект века трех стран – строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан – вступил в активную фазу. И пока в верхах подписывают последние кредитные соглашения и договоры, в КГТУ имени Раззакова, в профессиональном лицее №97 ведется подготовка грамотных специалистов, в которых дорога нуждается уже сейчас и которые будут востребованы после ввода ее в эксплуатацию.

…Когда мы пришли в лицей, чтобы узнать, как здесь готовят так необходимые стране кадры, в его внутреннем дворе поднимался в небо и опускался на землю габаритных размеров дрон. Оказалось, что педагог из Ляониньского университета Китая учил студентов КГТУ и учащихся лицея управлять квадрокоптером, с помощью которого теперь составляется цифровая карта местности при проектировании строительства железной дороги.

Доцент кафедры автомобильных, железных дорог и мостов КГТУ Уланбек Шекербеков, который присутствовал на практических занятиях, рассказал, что на базе лицея открыты три лаборатории: инженерное проектирование, BIM – лаборатория и CAD – лаборатория. Студенты политехнического приходят в лицей для практических занятий. Кстати, в самом университете готовят специалистов по проектированию и строительству железных дорог, а также по организации управления ими.

Но, судя по словам доцента кафедры, желающих стать инженерами в железнодорожной отрасли не так много – по 10-15 человек в группе. Это объективная реальность, поскольку общая протяженность железных дорог Кыргызстана небольшая – всего 425 километров, а рынок труда в отрасли был заполнен, и готовить много специалистов не имело смысла. В начале 90-х годов прошлого столетия, вспоминает Уланбек Шекербеков, начали готовить инженеров для железной дороги. Тогда был план построить дорогу Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече, и нужны были кадры. Но проект застопорился, не успев толком начаться.

Однако теперь, по мнению Уланбека Шекербекова, ситуация кардинально изменилась: в стране начали прокладывать железные дороги и потребовались грамотные специалисты.

Ведь к 2030 году к 425 километрам существующих дорог присоединятся новые - 304 километра дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и дорога от Балыкчы до Макмала. Из Бишкека в Ош можно будет добраться на поезде!

Мы поговорили и со студентами – будущими их проектировщиками и строителями.

Рыскелди Абдыжапаров - студент третьего курса Технического университета. Говорит, что сам выбрал эту профессию. С детства любил чертить и конструировать. Да и когда поступал, много слышал о больших перспективах железнодорожной отрасли. На вопрос, не планирует ли он после окончания уехать работать за рубеж, парень уверенно ответил, что хочет работать у себя в стране. Его друг Майсалбек в отличие от Рыскелди, не думал о профессии инженера по строительству железных дорог.

- Эту профессию выбрал случайно. Когда мы готовились онлайн, я нажимал на различные кнопки, и так получилось, что выбрал профессию инженера-строителя железных дорог, - признается Майсалбек. Но, по его словам, особо теперь не жалеет, профессия стала в стране востребованной и хорошо оплачиваемой. А дальше – будет видно.

Тилек Эркинов, учащийся профлицея №97, осваивает профессию помощника машиниста. У него сомнений в выборе профессии не было. Он, можно сказать, потомственный железнодорожник.

Тилек рассказал, что недавно он вернулся из Китая, где проходили состязания среди учащихся учебных заведений этого профиля из разных стран. Хоть и не занял он призовых мест, но окончательно убедился, что с выбором профессии не ошибся, познакомился со сверстниками из других стран. Тилек пока не решил, что будет делать после окончания лицея: либо продолжит учиться дальше, либо пойдет работать. Но судьбу свою он однозначно связал с железной дорогой.

Суйунбек ШАМШИЕВ

Фото автора


URL: https://www.vb.kg/453935
Теги:
железная дорога, студенты, Бишкек, Кыргызстан
