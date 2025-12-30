Службе водных ресурсов передана новая техника

Сегодня, 30 декабря, в Кыргызстане состоялась торжественная церемония передачи служебных автомобилей районным управлениям водного хозяйства.

В рамках мероприятия в эксплуатацию передали 44 служебных автомобиля марки JAC T-8, закупленных за счет средств государственного бюджета. Из них 42 машины направлены в Службу водных ресурсов, еще 2 - в Департамент рыбного хозяйства. Общая стоимость техники составила 92,6 млн сомов.

Инициатива реализуется в рамках государственной политики, проводимой под руководством Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова, и нацелена на развитие ирригационной отрасли и рациональное использование водных ресурсов. Как отмечается, именно вода сегодня становится одним из ключевых факторов продовольственной безопасности, устойчивости сельского хозяйства и в целом социально-экономического развития страны.

В период с 2024 по 2030 годы по республике планируется строительство 106 суточных и декадных регулирующих бассейнов. На сегодняшний день на 11 объектах строительные работы уже ведутся в активном режиме. Эти меры, как подчеркивается, направлены на предотвращение дефицита воды и повышение надежности всей ирригационной системы.

Кроме того, в целях усиления работ по ремонту, восстановлению и механической очистке оросительных сетей в 2024–2025 годах Службе водных ресурсов было передано 104 единицы специальной техники за счет государства, а также 182 единицы - при поддержке международных институтов.

Новые внедорожники JAC T-8 были выбраны с учетом сложных дорожных и природных условий в регионах. Они позволят специалистам оперативно выезжать на объекты, реагировать на аварийные и производственные ситуации, а также обеспечивать постоянный контроль за состоянием ирригационных систем и бесперебойное водоснабжение сельхозпроизводителей.

Государство, как отмечалось на церемонии, и далее будет последовательно укреплять материально-техническую базу водохозяйственной отрасли, модернизировать инфраструктуру и развивать кадровый потенциал.

Выступая на мероприятии, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев подчеркнул, что аграрный сектор сегодня занимает ключевое место в реальном секторе экономики и фактически является его драйвером.

"В Кыргызстане количество сезонных и круглогодичных перерабатывающих предприятий достигло 425. По поручению президента ежегодно открываются сотни новых производств. Только в этом году запущено 119 предприятий, из которых более половины связаны с сельским хозяйством и переработкой", - отметил глава Кабмина.

Он также сообщил, что приоритетное внимание уделяется модернизации ирригационной отрасли. Если в 2024 году на эти цели был направлен 1 млрд сомов, то уже за 11 месяцев 2025 года финансирование выросло до 1,7 млрд сомов. В настоящее время ведутся работы по очистке, строительству, бетонированию и укреплению каналов, а также по возведению бассейнов суточного и декадного регулирования.