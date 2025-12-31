Погода
Землю ОО "Кыргызское общество слепых и глухих" использовали под застройку

ГКНБ выявил факты незаконного отчуждения объектов недвижимого имущества, принадлежавших ОО "Кыргызское общество слепых и глухих". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений установлено, что земельный участок площадью 1,0 га, ранее находившийся в собственности объединения и расположенный по адресу: город Бишкек, улица Б. Исакеева, дом №1, был искусственно разделён на несколько отдельных участков.

На части указанных участков строительной компанией "Пионер" было осуществлено строительство многоквартирных жилых домов.

По результатам принятых мер на баланс государства возвращены цокольные помещения общей площадью 499,08 квадратного метра.


URL: https://www.vb.kg/453941
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Бишкек
