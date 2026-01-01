Погода
В Бишкеке к Новому году 300 семей получили гуманитарную помощь

- Светлана Лаптева
В преддверии Нового года мэрия города Бишкек совместно с ЗАО "Акун" оказала гуманитарную помощь социально уязвимым категориям населения.

При содействии мэрии и подведомственных административных районов гуманитарная помощь распределена по четырем районам столицы. Продуктовые наборы доставлены в районные управления социального развития, откуда их получили по 75 семей в каждом районе. Всего поддержкой охвачены 300 семей.

Помощь оказана получателям государственного пособия "Үй-бүлөгө көмөк", семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам с инвалидностью, а также малообеспеченным гражданам.

Каждой семье выдан продуктовый набор, в который вошли:

•мука - 5 кг;

•макаронные изделия - 10 кг;

•лапша (китлап);

•хлопковое масло - 5

Оказанная новогодняя поддержка стала важной помощью для семей, особенно, нуждающихся в социальной поддержке в преддверии праздников.


