Онлайн-турнир по шахматам объединил игроков из 18 стран

- Самуэль Деди Ирие
На официальной онлайн-платформе World Chess состоялся новогодний шахматный турнир, в котором приняли участие 155 шахматистов из 18 стран. Соревнование прошло в блиц-формате по швейцарской системе, что обеспечило высокую динамику партий и равные условия для всех участников. Подсчёт результатов осуществлялся автоматически системой платформы.

По итогам турнира победу одержал Emir Sharshenbekov. Второе место занял Airat Derkembaev, третьим стал Eldar Moldaliev. Все призёры получили PRO-подписки World Chess, а также дополнительные призы от организаторов. Участники, занявшие места с четвёртого по шестое, также были отмечены PRO-подписками.

Отдельно был определён лучший результат среди женщин. Им стала Райана Смагулова, набравшая 6 очков из 9 возможных, что позволило ей стать сильнейшей участницей турнира среди представительниц женской категории.

Платформа World Chess является официальным онлайн-партнёром FIDE и используется для проведения рейтинговых турниров, а также для развития и популяризации шахмат на международном уровне. Проведённый турнир стал ещё одним подтверждением растущего интереса к онлайн-шахматам и их доступности для игроков со всего мира.


