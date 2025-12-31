Волонтеры Победы школы №26 поздравили ветеранов космической отрасли

В Бишкеке волонтеры Победы школы №26 поздравили ветеранов труда СССР и ветеранов Особого конструкторского бюро Института космических исследований Академии наук СССР (ОКБ ИКИ АН СССР) с наступающим Новым годом.

Мероприятие прошло в преддверии 65-летия Дня космонавтики и было посвящено людям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной науки, инженерной мысли и космической отрасли. Школьники выразили ветеранам слова благодарности за их многолетний труд, преданность профессии и вклад в историю освоения космоса.

В ходе встречи волонтеры вручили памятные подарки и поздравительные открытки, а также пообщались с ветеранами, которые поделились воспоминаниями о работе в системе Академии наук СССР и участии в научно-технических проектах союзного масштаба.

Организаторы отметили, что подобные встречи помогают сохранять преемственность поколений, воспитывают у молодежи уважение к истории страны и формируют интерес к науке и инженерным профессиям.