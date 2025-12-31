Погода
$ 87.17 - 87.65
€ 102.05 - 102.90

Волонтеры Победы школы №26 поздравили ветеранов космической отрасли

97  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке волонтеры Победы школы №26 поздравили ветеранов труда СССР и ветеранов Особого конструкторского бюро Института космических исследований Академии наук СССР (ОКБ ИКИ АН СССР) с наступающим Новым годом.

Мероприятие прошло в преддверии 65-летия Дня космонавтики и было посвящено людям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной науки, инженерной мысли и космической отрасли. Школьники выразили ветеранам слова благодарности за их многолетний труд, преданность профессии и вклад в историю освоения космоса.

В ходе встречи волонтеры вручили памятные подарки и поздравительные открытки, а также пообщались с ветеранами, которые поделились воспоминаниями о работе в системе Академии наук СССР и участии в научно-технических проектах союзного масштаба.

Организаторы отметили, что подобные встречи помогают сохранять преемственность поколений, воспитывают у молодежи уважение к истории страны и формируют интерес к науке и инженерным профессиям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453964
Теги:
Новый год, праздник, школа, космонавтика, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  