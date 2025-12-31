VB.KG от всего сердца поздравляет своих читателей с Новым годом

Команда новостного портала VB.KG искренне благодарит вас за доверие, поддержку и то, что вы остаетесь с нами изо дня в день. Для нас особенно ценно, что вы выбираете "Вечерний Бишкек", читаете, делитесь мнением и вдохновляете нас становиться лучше.

Уходящий 2025 год стал для нас временем большой работы, важных событий, глубоких материалов и живого диалога с читателями. Мы старались быть рядом в самые значимые моменты, говорить честно, открыто и по делу, чтобы вы всегда чувствовали, что вы не одни, мы вместе.

Отдельные слова благодарности нашим партнерам. Спасибо за доверие, поддержку и совместные проекты. Благодаря вам мы растем, развиваемся и открываем новые возможности для читателей.

В новом 2026 году мы искренне желаем вам мира, уверенности в завтрашнем дне, тепла в домах и радости в сердцах. Пусть впереди будет больше хороших новостей, добрых встреч, успешных начинаний и поводов для улыбок. Мы верим, что наше сотрудничество станет еще крепче, а совместные проекты еще ярче и значимее.

С Новым годом! Пусть 2026 год принесет вам благополучие, вдохновение и множество светлых моментов рядом с близкими.

С уважением,

команда VB.KG