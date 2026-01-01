Погода
Ташиев неожиданно нагрянул на пограничный КПП

- Карыпбай кызы Толгонай
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев совершил внеплановый рабочий визит на пограничный пункт "Бек-Абад" в Сузакском районе. Видео проверки распространилось в социальных сетях.

Во время осмотра глава ГКНБ заподозрил начальника поста в употреблении алкоголя. Последний несколько раз дыхнул в лицо Ташиева, и заверил, что трезв.

Далее Камчыбек Ташиев осмотрел территорию КПП и указал на необходимость проведения ремонтных работ и благоустройства. Он подчеркнул, что при пересечении государственной границы должны быть созданы комфортные условия для граждан, а работа сотрудников - организована четко и без задержек.

Также глава спецслужбы пообщался с военнослужащими, несущими службу на границе, и ознакомился с условиями их работы.

По итогам проверки выявлен ряд недостатков. Руководителям соответствующих подразделений даны поручения по их устранению.


граница, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
