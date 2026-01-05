Погода
Фермерская ярмарка в Бишкеке поздравила врачей скорой помощи с Новым годом

- Светлана Лаптева
На Станции скорой медицинской помощи Бишкека за пару часов до боя курантов случилось предновогоднее чудо. К зданию "103" подъехал грузовик, доверху наполненный ящиками и мешками с овощами, фруктами, медом и орехами. Так участники республиканской фермерской ярмарки, проходившей под патронажем Минсельхоза КР, решили поблагодарить тех, кто в праздничную ночь остается на круглосуточном посту.

Напомним, предновогодняя торговля развернулась на площади у здания МИД с 27 по 31 декабря. Несмотря на капризы погоды и проливной дождь, ярмарка работала "до последнего покупателя". И фермеры, и переработчики остались довольны: горожане с удовольствием раскупали мясо, деликатесы, соленья и свежие овощи по оптовым ценам. В этот раз организаторы совместно с журналистами "Вечернего Бишкека" решили направить содержимое "ящиков добра" тем, кто ежедневно спасает жизни.

Как рассказал куратор ярмарок Искак Анварбеков, идея поддержать врачей возникла не случайно: "Во время пандемии мы видели, как медики боролись за каждого человека в самое страшное время. Когда журналисты "Вечернего Бишкека" предложили адресатом помощи сделать врачей "103", мы сразу согласились. Важно, чтобы и в будни, и в праздники они чувствовали, что они - "наши врачи", знали, что мы ценим их труд. Привезли всё, чем богаты: баткенские яблоки, джалал-абадские орехи, токтогульское варенье. Всё от души". К слову, Минсельхоз сейчас активно ориентирует фермеров на выращивание именно экологически чистой продукции, а формат ярмарок без посредников позволяет людям получать доступ к качественным продуктам по заводским ценам.

Разгрузка "витаминного десанта" проходила под проливным новогодним дождем. Команда организаторов и сам Искак Анварбеков буквально на ходу собирали шатры и освобождали площадь, стараясь успеть доставить груз вовремя. Спецтехника "Тазалыка" оперативно очищала территорию, а волонтеры спешили к медикам, чтобы те успели порадоваться гостинцам еще до полуночи. Несмотря на риск не успеть к собственному праздничному столу, инициаторы акции довели дело до конца.

Медики признаются: такого масштаба подарков они не ожидали. Заместитель директора Станции скорой помощи Бишкека выразил искреннюю благодарность Минсельхозу, участникам ярмарки и журналистам. По его словам, такая социальная позиция воспитывает в обществе чуткость и уважение к тяжелой работе врачей. Более того, сотрудничество планируют продолжить: медики готовы присоединиться к "народному микрофону" на следующих ярмарках, чтобы обучать горожан правилам оказания первой помощи в критических ситуациях. Благодаря этой доброй акции новогодний вечер на "скорой" стал чуть теплее и вкуснее.


