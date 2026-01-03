Погода
В Кыргызстане ввели налоговые и страховые послабления для бизнеса

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в ряд законодательных актов в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов. Документ предусматривает налоговые и страховые льготы для предпринимателей, юридических и физических лиц.

Закон разработан в целях реализации указа президента от 5 декабря 2025 года "О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики" и направлен на снижение налоговой нагрузки, стимулирование производства и легализацию отдельных видов деятельности.

В частности, отменён налог на добавленную стоимость на оборудование, технологии, реактивы и полуфабрикаты, предназначенные для ювелирного производства. До 1 января 2029 года юридические и физические лица освобождаются от уплаты налога при продаже транспортных средств, а до 1 января 2026 года предусмотрено списание налоговой задолженности физических лиц, возникшей в результате операций по реэкспорту автомобилей.

Кроме того, освобождена от налогообложения реализация транспортных средств, произведённых и или собранных на территории Кыргызской Республики, а также комплектующих к ним. Снижены налоговые ставки по операциям, осуществляемым за пределами страны, и по банковским транзакциям через иностранные банки до 0,1 процента.

Для работников швейной и текстильной отрасли до 1 января 2030 года установлен минимальный подоходный налог в размере 1 процента от средней заработной платы, а также единые ставки страховых взносов для всех субъектов отрасли. Для лиц, сдающих имущество в аренду, ставка страховых взносов приравнена к ставке индивидуальных предпринимателей и установлена на уровне 6 процентов от сокращённой суммы средней заработной платы.

Законом также предусмотрена легализация ранее импортированных или произведённых остатков ювелирных изделий из драгоценных металлов в течение двух месяцев. На этот период вводится мораторий на проверки со стороны налоговых органов. Одновременно отменено лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, а рассмотрение налоговых споров исключено из подведомственности арбитражных судов.

Наряду с этим внесены изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Введена новая статья, предусматривающая ответственность за осуществление деятельности с ювелирными изделиями без постановки на специальный учёт, а также усилена ответственность за незаконное перемещение товаров и транспортных средств через государственную границу государств - членов ЕАЭС. За повторные правонарушения предусмотрено увеличение штрафов и конфискация товаров и транспортных средств.

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 декабря 2025 года.


URL: https://www.vb.kg/453992
Теги:
закон, президент, налоги в Кыргызстане, Садыр Жапаров
