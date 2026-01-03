Погода
В Кыргызстане планируют модернизировать геологическую науку

В Кыргызстане развитие науки, инноваций и геологических исследований обозначено как приоритет государственной политики. Такие решения приняты по итогам заседания Совета по науке, инновациям и новым технологиям при председателе кабинета министров.

По данным кабмина, заседание прошло под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева. Он подчеркнул, что наука и инновации являются ключевыми факторами устойчивого социально-экономического развития страны, обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности.

В ходе заседания были заслушаны доклады о текущем состоянии научной сферы, существующих проблемах и перспективах её развития. Отдельное внимание участники уделили вопросам совершенствования нормативно-правовой базы деятельности Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Кроме того, рассмотрен вопрос усиления государственной поддержки геологической науки как важного направления для экономического развития страны и рационального использования природных ресурсов.

По итогам заседания Совет принял ряд решений. Кабинету министров рекомендовано реализовать системные меры по повышению эффективности научной деятельности, включая развитие механизмов государственного заказа, поэтапное увеличение финансирования научной сферы, рациональное использование ресурсов, а также модернизацию геологической науки, укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы научных учреждений.


