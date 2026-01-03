Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.10 - 102.95

Ташиев на чистейшем русском языке призвал китайцев изучать кыргызский

266  0
- Соня Ким
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фраза председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, адресованная представителям китайской компании China Road, стала одной из самых обсуждаемых в конце 2025 года. Сказанная на совещании по строительству автодорог в Иссык-Кульской области, она быстро вышла за рамки рабочего эпизода и превратилась в предмет общественной дискуссии.

Речь шла о трассе Барскоон - Каракол и компании, которая работает в Кыргызстане почти два десятилетия. Именно этот факт стал ключевым в высказывании Ташиева: за 20 лет присутствия в стране представители подрядчика так и не освоили государственный язык. Замечание прозвучало жёстко, без смягчающих формулировок, в привычной для силового блока манере.

Видео с совещания мгновенно разошлось по социальным сетям. Одни увидели в словах главы ГКНБ долгожданный акцент на статусе кыргызского языка, другие - угрозу языковому балансу и намёк на вытеснение русского языка.

Комментарии оказались полярными: часть общества восприняла слова Ташиева как справедливое требование уважения к государственному языку, другая - как возможный сигнал ужесточения языковой политики и даже проявление давления на иностранных партнёров.

Подобная реакция во многом объясняется общей чувствительностью языкового вопроса в постсоветских странах, где язык давно перестал быть исключительно культурным явлением и всё чаще рассматривается как элемент политики, идентичности и суверенитета.

Однако поверхностное прочтение этого эпизода не учитывает более широкий политический и институциональный контекст.

Кыргызстан конституционно закрепил двуязычную модель: кыргызский язык является государственным, русский - официальным. Эта формула на протяжении многих лет позволяла сохранять баланс между укреплением национальной идентичности и межнациональной стабильностью.

Уважительное отношение к русскому языку подтверждается не только заявлениями, но и практическими шагами. Так, запуск нового телеканала "Номад ТВ", ориентированного на русскоязычную аудиторию, стал показательным примером того, что государство не отказывается от многоязычного информационного пространства.

Кроме того, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава государства Садыр Жапаров отдельно подчеркнул значимую роль русского языка в Кыргызстане как языка межнационального общения, образования и международных контактов.

Отдельного внимания заслуживает личность самого Камчыбека Ташиева. Он является выпускником Национального исследовательского Томского политехнического университета - одного из ведущих технических вузов России. Этот факт сам по себе опровергает утверждения о якобы негативном отношении главы ГКНБ к русскому языку или русскоязычному пространству.

Важно учитывать и коммуникативный аспект. Ташиев выстраивает диалог, исходя из конкретной аудитории. Примечательно, что, обращаясь к представителям China Road, он говорил на русском языке - языке, который остаётся рабочим и понятным для большинства иностранных специалистов в Кыргызстане.

Это указывает на прагматичный, а не идеологический подход: использование языка как инструмента эффективного общения, а не как средства демонстративного давления.

Ключевой смысл заявления Ташиева лежит в плоскости деловой этики. Компания China Road работает в Кыргызстане около двух десятилетий, участвует в инфраструктурных проектах, взаимодействует с государственными органами, местными жителями и рабочими.

В таких условиях базовое владение государственным языком, по крайней мере на уровне делового общения, может рассматриваться не как ультиматум, а как форма уважения к принимающей стороне.

Во многих странах знание государственного языка даже для иностранных компаний является негласным стандартом деловой интеграции. Кыргызстан в этом смысле не является исключением и всё чаще транслирует ожидание более глубокой вовлечённости партнёров в локальный контекст.

Заявление Камчыбека Ташиева вписывается в более широкий тренд - стремление государства укреплять свою субъектность, не разрушая при этом сложившиеся международные и межкультурные связи.

Речь идёт не о вытеснении русского языка и не о конфронтации с иностранными инвесторами, а о символическом напоминании: работа в Кыргызстане предполагает уважение к его государственным институтам, языку и культурному пространству.

В этом смысле язык становится не инструментом давления, а маркером партнёрства и ответственности.

Интерпретировать слова главы ГКНБ исключительно в эмоциональной или конфронтационной плоскости - значит игнорировать политический, дипломатический и управленческий контекст. Заявление Ташиева - это сигнал не столько о языке, сколько о правилах игры: долгосрочное присутствие в стране предполагает адаптацию, уважение и понимание местной реальности.

В условиях, когда Кыргызстан балансирует между национальными интересами и открытостью миру, подобные акценты выглядят не радикальными, а вполне прагматичными.

Отдельно стоит учитывать и личный стиль коммуникации Камчыбека Ташиева. Его публичные заявления нередко отличаются жёсткой, прямой и эмоционально окрашенной подачей. Однако резкость формы в данном случае не означает негативного или дискриминационного содержания.

Таким образом, жёсткость высказывания объясняется не идеологической позицией, а стилем управления и стремлением донести мысль максимально ясно. Смысл послания сводится не к запретам или противопоставлению, а к простой и понятной идее: долгосрочная работа в Кыргызстане предполагает базовое понимание его языка и контекста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454001
Теги:
бизнес, Китай, кыргызский язык, русский язык, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  