В Бишкеке задержали участниц ночной драки

В Бишкеке несколько человек были задержаны после драки в увеселительном заведении. Инцидент произошёл 2 января 2026 года около 03:00 на улице Жумабека. Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в службу "102", сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

По подозрению в нарушении общественного порядка сотрудники УПСМ ГУВД Бишкека доставили в районное управление гражданок К.М. (2001 года рождения), А.Н. (2004 года рождения), М.М. (2004 года рождения) и Б.Р. (2001 года рождения).

В отношении доставленных лиц были оформлены материалы по статье 126 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). После проведения процессуальных действий они были водворены в камеру временного содержания.

Кроме того, в отношении гражданки А.Н. зарегистрирован отдельный материал по факту порчи имущества. По данному эпизоду проводится проверка.

В милиции напомнили, что за нарушение общественного порядка и общепринятых норм поведения к причастным лицам будут применены меры в рамках законодательства Кыргызской Республики. Правоохранительные органы подчеркнули, что на каждое правонарушение будет дана оперативная правовая оценка.