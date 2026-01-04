В Бишкеке пройдёт ЧМ по хоккею (U20) IIHF Division III-B

С 18 по 24 января 2026 года в Бишкеке пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой U20 (IIHF Division III- .

В соревнованиях примут участие сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга (Китай). По итогам недельного турнира будут определены победитель и призёры чемпионата.

Организатором турнира выступает Федерация хоккея с шайбой Кыргызской Республики при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF) и партнёров. Ожидается, что матчи посетят болельщики из разных регионов Кыргызстана и других стран.

Хоккей (U20) считается одним из самых динамичных форматов: молодые спортсмены демонстрируют высокие скорости, физическую борьбу и уровень подготовки, а для зрителей турнир станет возможностью увидеть будущих игроков мирового уровня на раннем этапе их карьеры.

Матчи турнира пройдут на "Бишкек Арене" в столице с 18 по 24 января 2026 года.