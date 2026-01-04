Стратегия "использования Тайваня для сдерживания Китая" обречена на провал

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин рассказала в интервью "Вечернему Бишкеку" о "подогреваемой" ситуации в Тайваньском проливе, красных линиях в отношениях с США и взаимной поддержке Китая многими государствами, в том числе Кыргызстаном, в защите своего национального суверенитета и территориальной целостности.

Госпожа посол, какова позиция мирового сообщества на ситуацию вокруг Тайваня? Ведь большинство стран признают политику "одного Китая", в том числе и страны ЦА.

- Тайвань испокон веков является неотъемлемой частью территории Китая. Принадлежность Тайваня Китаю четко подтверждается как историческими данными, так и юридическими фактами и зафиксирована в политическом и правовом отношении в ряде международных документов, включая Каирскую декларацию, Потсдамскую декларацию, Акт о капитуляции Японии, Резолюцию 2758 ГА ООН и другие. Принцип "одного Китая" то есть признание того, что в мире существует только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, уже давно стал общепризнанным консенсусом международного сообщества и основополагающей нормой международных отношений.

Фундаментальный статус-кво в Тайваньском проливе заключается в том, что оба его берега принадлежат одному Китаю. В настоящее время наибольшую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе представляют сепаратистские действия сил, выступающих за "независимость Тайваня", а также внешнее попустительство и поддержка этих действий. Хочу подчеркнуть, что попытки "независимости Тайваня" означают раскол территории Китая, а поддержка подобных попыток является вмешательством во внутренние дела Китая, что нарушает как Конституцию КНР, так и нормы международного права.

Китай никогда не отступит от своей решимости защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность. После объявления китайской стороной ответных мер и проведения военных учений несколько десятков государств, включая Кыргызстан, Россию, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Азербайджан и другие, в различных формах выразили поддержку Китаю, подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая" и поддержку усилий Китая по защите национального суверенитета и территориальной целостности. Мы высоко ценим твердую и последовательную поддержку, оказанную Китаю со стороны этих стран.

Недавно США одобрили масштабный план продажи оружия региону Тайвань на общую сумму более 11,1 миллиарда долларов США. По всей видимости, это самый крупный в истории план продажи американского вооружения Тайваню. Каковы ваши комментарии?

- Тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и представляет собой первую красную линию в китайско-американских отношениях, пересечение которой недопустимо. Принцип "одного Китая" служит политическим фундаментом китайско-американских отношений и составляет основное содержание трех совместных китайско-американских коммюнике. В частности, в Совместном коммюнике от 17 августа 1982 года прямо указывается, что правительство США заявляет, что оно не стремится проводить долгосрочную политику продажи оружия Тайваню, что его продажи оружия Тайваню не превысят ни в качественном, ни в количественном отношении уровень поставок за последние годы с момента установления дипломатических отношений между США и Китаем, что оно намерено постепенно сокращать продажи оружия Тайваню, что со временем приведет к окончательному урегулированию.

(В официальном тексте на английском языке указывается: "the United States Government states that it does not seek to carry out a long-term policy of arms sales to Taiwan, that its arms sales to Taiwan will not exceed, either in qualitative or in quantitative terms, the level of those supplied in recent years since the establishment of diplomatic relations between the United States and China, and that it intends gradually to reduce its sale of arms to Taiwan, leading, over a period of time, to a final resolution", прим. авт.).

Однако на практике США не выполнили взятые на себя обязательства. Вместо постепенного сокращения поставок вооружений американская сторона на протяжении длительного времени не только не уменьшила их объемы, но, напротив, последовательно наращивала продажи, включая все более передовые виды вооружений. В этот раз общая сумма плана продажи оружия Тайваню превысила 11,1 миллиарда долларов США, установив новый исторический максимум. Подобные действия грубо нарушают принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, посылают ошибочные и опасные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", а также подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Попытки США "поддерживать независимость через вооружение" в конечном счете обернутся против них самих, а стратегия "использования Тайваня для сдерживания Китая" заведомо обречена на провал. Китай настоятельно призывает США неуклонно придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, добросовестно выполнять официальные обязательства, взятые на себя лидерами США, прекратить опасные действия по вооружению Тайваня, немедленно прекратить подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе и прекратить посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня".

В конце 2025 года Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начала военные учения "Справедливая миссия 2025" вокруг острова Тайвань, что привлекло большое внимание международного сообщества. Как вы полагаете, какова цель проведения военных учений?

- Военные учения, проводимые Народно-освободительной армией Китая, являются жестким и необходимым ответом на попытки тайваньских сепаратистских сил добиться независимости военным путем, а также законной мерой по защите национального суверенитета и территориальной целостности Китая.

Хочу особо подчеркнуть два принципиальных момента.

Во-первых, власти Демократической прогрессивной партии, которые упорно придерживаются позиции "независимости Тайваня" и стремятся продвигать этот курс, опираясь на внешнюю поддержку, прежде всего со стороны США, фактически превращают Тайвань в пороховую бочку и склад вооружений. Подобные действия серьезно подрывают стабильность региона, наносят ущерб интересам тайваньских соотечественников и делают этих политиков разрушителями мира, создателями кризисов и подстрекателями к конфликту.

Во-вторых, попытки внешних сил "использовать Тайвань для сдерживания Китая", а также наращивание поставок вооружений на остров лишь раздувают иллюзии и амбиции тайваньских сепаратистских сил и толкают ситуацию в Тайваньском проливе к опасной черте вооруженного противостояния.

Китай будет и впредь твердо и последовательно защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность. Любые провокационные действия, которые перейдут красную линию в тайваньском вопросе, неизбежно встретят решительный ответ со стороны Китая. Ни одна страна, никакая сила не должны недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и мощные возможности правительства и народа Китая в отстаивании национального суверенитета и территориальной целостности.

Китайская сторона всегда подчеркивает, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Недавние заявления премьер-министра Японии Такаити Санаэ в отношении Тайваня привели к обострению китайско-японских отношений. Как китайская сторона отреагировала на данные заявления?

- Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос – это исключительно внутреннее дело Китая, не допускающее вмешательства каких-либо внешних сил.

В 1972 году Китай и Япония подписали Совместное китайско-японское заявление и установили дипломатические отношения. В данном заявлении отмечается, что "правительство Японии признает правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая", а также что "правительство Китайской Народной Республики подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Правительство Японии в полной мере понимает и уважает позицию правительства Китайской Народной Республики и придерживается позиции, изложенной в статье 8 Потсдамской декларации".

В 1978 году был подписан Договор о мире и дружбе между Китаем и Японией, в котором зафиксировано, что Совместное китайско-японское заявление закладывает основу отношений мира и дружбы между двумя странами и принципы, а изложенные в нем принципы подлежат строгому соблюдению. Указанный договор юридически закрепил основные положения Совместного заявления и установил правовые нормы для развития китайско-японских отношений. Эти важные принципы были впоследствии подтверждены в других политических документах, подписанных Китаем и Японией.

Строгое соблюдение принципа "одного Китая" является политическим обязательством Японии перед Китаем и международным правом, от которого нельзя уклоняться. Однако вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что действующий премьер-министр Японии публично допустила ошибочные высказывания по тайваньскому вопросу. Необоснованно увязывая так называемый "кризис выживания Японии" с "чрезвычайной ситуацией на Тайване", она тем самым намекнула на возможность силового вмешательства в тайваньский вопрос. Подобные заявления грубо нарушают принцип "одного Китая", противоречат целям и принципам Устава ООН, представляют собой вопиющее вмешательство во внутренние дела Китая и являются открытым вызовом послевоенному мироустройству. Китайский народ последовательно выступает за миролюбие и добрососедство, однако в вопросах, касающихся национального суверенитета и территориальной целостности, не допустит никаких уступок.

Древняя китайская пословица гласит: человек, лишенный доверия, не может занимать достойного места в обществе; страна, лишенная доверия, не может занимать достойного места в мире. Китай призывает японскую сторону неукоснительно соблюдать принципы и дух четырех политических документов между Китаем и Японией, добросовестно выполнять соответствующие правовые обязательства, прекратить бросать вызов послевоенному миропорядку и воздерживаться от действий, подрывающих мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В прошедшем 2025 году была отмечена 80-я годовщина Победы над фашизмом во Второй мировой войне. По вашему мнению, как мировое сообщество должно отстаивать плоды Победы и защищать послевоенный миропорядок?

- Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Советский Союз приняли на себя основной удар милитаристской Японии и нацистской Германии и внесли решающий вклад в Победу в Мировой антифашистской войне. Страны Антифашистской коалиции, включая Китай и Кыргызстан, бесстрашно сражались плечом к плечу против захватчиков и одержали окончательную победу.

В мае 2025 года в Кыргызстане состоялись торжественные памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в сентябре в Китае прошли памятные мероприятия в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. Цель этих торжеств - помнить историю, чтить память павших героев, беречь мир и открывать путь в будущее. История является лучшим учебником и самым действенным отрезвляющим средством. Было отмечено, что перед Новым годом в Бишкеке состоялась премьера художественного телесериала военно-исторического жанра "Өрт кечкен сөйкө", снятого впервые в истории кыргызского киноматографа. Это имеет важное значение для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма и осознания тяжелых последствий войны.

Сегодня мир переживает период беспрецедентных и стремительных изменений, а международная обстановка характеризуется ростом нестабильности. Международному сообществу необходимо твердо отстаивать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, решительно противостоять любым попыткам ее искажения, последовательно поддерживать международную систему, ядром которой является ООН, и основанный на международном праве международный порядок. Следует продвигать равноправную и упорядоченную многополярность, а также общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, углублять взаимное обучение между цивилизациями и продвигать общие ценности всего человечества. Необходимо укреплять сотрудничество в сфере глобального управления для эффективного реагирования на общие вызовы и защиты нашей общей планеты.

Реализуя Инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности, глобальной цивилизации и глобальному управлению, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, Китай готов объединить усилия с Кыргызстаном и другими странами в деле обеспечения мира и развития на планете во имя создания сообщества единой судьбы человечества!

Пользуясь случаем, поздравляю читателей "Вечернего Бишкека" с Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья и счастья, а нашим странам - благополучия и процветания. Пусть в мире царят мир и гармония.